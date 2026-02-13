    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Airbus

    Konzern profitiert von Diversifikation!

    Europa hat am Donnerstag den Erstflug der Ariane 6-Rakete durchgeführt und dabei 32 Satelliten für Amazon in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht. Die Mission wurde von Arianespace betrieben und markierte den Jungfernflug der Ariane 64, der größeren der beiden Versionen der Ariane 6-Trägerrakete. Diese wird vom Gemeinschaftsunternehmen ArianeGroup, einem Joint Venture von Airbus und Safran, hergestellt. Der Start ist der erste von insgesamt 18 geplanten Ariane-6-Missionen für die Amazon-LEO-Konstellation (Low Earth Orbit). Airbus, ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern, ist über seine Sparte Airbus Defence and Space auch an militärischen Raketenprogrammen beteiligt. Die Entwicklung und Produktion ballistischer Raketen erfolgen jedoch in der Regel nicht allein, sondern im Rahmen europäischer Kooperationen.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs von Airbus befindet sich seit März 2009 in einer Aufwärtsbewegung, die durch eine hohe Volatilität gekennzeichnet ist. Die Aufwärtsbewegung wurde immer wieder durch ausgeprägte Korrekturen unterbrochen. Die letzte größere Korrektur erfolgte Anfang April 2025 im Zusammenhang mit dem sogenannten Liberation-Day, an dem der amerikanische Präsident die Einführung von Zöllen für eine Vielzahl von Ländern ankündigte. Da die globale Flugzeugindustrie stark arbeitsteilig organisiert ist, war der Aktienkurs von Airbus von den Zöllen besonders betroffen. Da die tatsächlichen Zölle jedoch vergleichsweise niedrig ausfielen und Airbus weiterhin ausreichend Spielraum für den Export seiner Flugzeuge in die USA hat, konnte sich der Kurs deutlich erholen. Am 14. Januar 2026 wurde mit 221,25 Euro sogar ein neues Allzeithoch erreicht. In weiterer Folge notiert der Kurs aktuell bei 192,40 Euro und damit rund 12 Prozent unter dem Allzeithoch. Im großen Bild ist der langfristige Aufwärtstrend intakt und der Kurs notiert wieder über der 200-Tage-Linie. Der letzte Kursrückgang wurde von der Unterstützung bei 184,82 Euro gebremst und entwickelt sich wieder nach oben. Ob diese Wende nachhaltig ist, sollte am 19. Februar entschieden werden, wenn Airbus die Bücher öffnet.

    Airbus SE (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 195,26 // 221,25 Euro
    Unterstützungen: 184,82 // 172,82 Euro

    Fazit

    Airbus profitiert künftig sowohl von zivilen als auch von militärischen Aufträgen.

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK5M3F) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Airbus SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,75 profitieren. Das Ziel sei bei 216,80 Euro angenommen (7,41 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 177,04 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,46 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: MK5M3F Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 4,98 – 4,99 Euro Emittent: Morgan Stanley
    Basispreis: 142,68 Euro Basiswert: Airbus SE
    KO-Schwelle: 142,68 Euro akt. Kurs Basiswert: 192,40 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 7,43 Euro
    Hebel: 3,75 Kurschance: + 49 Prozent
    Quelle: Morgan Stanley

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    Autor
    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

