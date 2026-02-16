    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Bieterkampf um Warner Bros. könnte in die nächste Runde gehen

    Für Sie zusammengefasst
    • : Rat prüft Paramount-Angebot gegen Netflix neu
    • : Paramount zahlt 2,8 Mrd ersetzt Aktionäre bei
    • : CNN im Fokus, Ellison und Politik spielen nun
    Kreise - Bieterkampf um Warner Bros. könnte in die nächste Runde gehen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ist noch nicht entschieden. Mitglieder des Verwaltungsrates von Warner Bros. diskutieren derzeit, ob Paramount einen besseren Deal bieten könnte als der Streaming-Anbieter Netflix , wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Das Gremium habe noch nicht entschieden, wie es auf das in der vergangenen Woche nachgebesserte Gebot von Paramount reagieren wird; noch besteht eine verbindliche Übernahmevereinbarung mit Netflix.

    So bietet Paramount an, die Zahlung von 2,8 Milliarden Dollar (etwa 2,36 Mrd Euro) zu übernehmen, die Warner an Netflix bei einer Auflösung des bereits vereinbarten Übernahmedeals mit dem Streaming-Riesen überweisen müsste. Zudem will Paramount die Aktionäre von Warner Bros. entschädigen, wenn die Übernahme nicht bis zum 31. Dezember abgeschlossen ist.

    Der Verwaltungsrat von Warner Bros. hat laut Bloomberg nach wie vor einige Bedenken hinsichtlich des Gebots von Paramount. Allerdings glaube das Gremium nun, dass die Offerte von Paramount zu einem besseren Deal führen oder Netflix zu einer Angebotserhöhung drängen könnte. Zuletzt sah sich das Unternehmen dem Druck der Aktionäre ausgesetzt, mit Paramount zu verhandeln.

    Netflix will eigentlich für knapp 83 Milliarden Dollar das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner Brothers übernehmen. Die TV-Sender wie CNN sollen dabei in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Der Rivale Paramount bietet derweil 108,4 Milliarden Dollar für den gesamten heutigen Konzern Warner Bros. Discovery samt der Fernsehsender. Der Warner-Verwaltungsrat entschied sich für das Netflix-Gebot. Der Eigentümer von CBS und MTV, wandte sich danach direkt an die Aktionäre. Sowohl Paramount als auch der Streaming-Marktführer Netflix haben bereits signalisiert, dass sie für ein höheres Gebot bereit wären.

    In der Bieterschlacht geht es auch um das Schicksal des Nachrichtensenders CNN, bei dem oft kritisch über US-Präsident Donald Trump berichtet wird. Trump sagte im Dezember, es müsse sichergestellt werden, dass CNN bei einem Deal auf jeden Fall den Besitzer wechsele.

    Paramount wurde im vergangenen Jahr von der Familie des als Trump-Unterstützer bekannten Tech-Milliardärs Larry Ellison gekauft. Die Nachrichtenredaktion des Paramount-Senders CBS schlug seit der Übernahme durch die Ellisons zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an./mne/err/mis

     

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 65,39 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -6,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 273,26 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 134,00USD was eine Bandbreite von +44,84 %/+106,47 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Netflix: gescheiterte technische Drehversuche und volatile Abverkäufe samt Insiderverkäufen. Mitglieder heben starkes Abonnentenwachstum und IP‑Vorteile hervor, stehen dem aber Bewertungs- und Bilanzrisiken gegenüber: hoher Preis für Warner‑Deal, Schulden, Goodwill und Kartellrisiken. Debattiert wird, ob der Zusammenschluss Wachstum bringt oder kurzfristig die Aktie belastet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

