ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 371 Euro - ACS hochgestuft
- Jefferies hebt Hochtief-Kursziel auf 371€ an!!
- Hochtief/ACS gut positioniert für Rechenzentren!!!
- ACS jetzt Kauf; Neubau-Projekte unterschätzt!!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren, schrieb Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Analyse. Eine Verdreifachung des Hochtief-Aktienkurses seit Juni 2024 signalisiere aber, dass der Markt dies schon anerkenne. ACS empfahl er dagegen nun zum Kauf, denn hier werde das Potenzial von Neubau-Infrastrukturprojekten noch unterschätzt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2026 / 20:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2026 / 21:00 / ET
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 378,6 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +5,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 29,75 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 371,00EUR was eine Bandbreite von -57,24 %/-2,68 % bedeutet.
