    Bewertungs-Beben

    Siemens Energy sprengt die Cashflow-Formeln – Kursziele explodieren

    Mehrere Analysehäuser haben ihre Erwartungen nach dem starken Geschäftsquartal massiv nach oben geschraubt. Der Markt zieht nach.

    Bewertungs-Beben - Siemens Energy sprengt die Cashflow-Formeln – Kursziele explodieren
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Siemens Energy überzeugt nach einem außergewöhnlich starken ersten Geschäftsquartal die Analysten – und sorgt für eine Serie deutlicher Kurszielanhebungen. Im Fokus stehen ein Rekord-Auftragseingang und ein überraschend hoher Free Cashflow, die dem Markt neues Vertrauen geben.

    Berenberg hob das Kursziel von 130 auf 195 Euro an und bekräftigte die Kaufempfehlung. Die Analysten sprechen von einem klaren Übertreffen der Erwartungen sowohl bei den Auftragseingängen als auch beim Cashflow. Die starke Entwicklung hänge direkt zusammen: Mehr Aufträge bedeuteten höhere Vorauszahlungen, was in Kombination mit operativem Gewinnwachstum den Mittelzufluss antreibe. Die aktuelle Free-Cashflow-Prognose für 2026 halten die Experten für konservativ.

    Tatsächlich lagen die Auftragseingänge mit 17,6 Milliarden Euro um 22 Prozent über dem vom Unternehmen ermittelten Konsens. Treiber war vor allem das Gasgeschäft, das von der steigenden Nachfrage durch Rechenzentren und Versorger profitiert. Der Free Cashflow erreichte im Quartal 2,9 Milliarden Euro – bereits rund 65 Prozent der für das Gesamtjahr in Aussicht gestellten Spanne von vier bis fünf Milliarden Euro. Berenberg erwartet nun nahezu sechs Milliarden Euro Free Cashflow vor Steuern im Geschäftsjahr 2026 und liegt damit klar über dem Unternehmensausblick.

    Auch RBC zeigt sich zunehmend bullish. Das Kursziel wurde von 150 auf 185 Euro angehoben, die Einstufung bleibt "Outperform". Das starke Quartal habe die Zuversicht in das Gasgeschäft und die nachhaltige Cashflow-Dynamik deutlich gestärkt.

    BofA Global Research bestätigt ebenfalls die Kaufempfehlung und sieht derzeit keine unmittelbare "starke Bedrohung" durch asiatische Wettbewerber wie Doosan Enerbility oder Dongfang Electric. Zwar könnten diese kurzfristig von der globalen Knappheit an Ausrüstung für Grundlaststromerzeugung profitieren, mittelfristig erwartet die Bank jedoch weder signifikanten Preisdruck noch relevante Marktanteilsverluste für Siemens Energy. Zudem werde die Profitabilität im Gasgeschäft zunehmend durch ein wachsendes Aftermarket-Geschäft abgesichert.

    Die BofA belässt das Kursziel bei 200 Euro und führt Siemens Energy weiterhin sowohl in der Liste der "25 Aktien für 2026" als auch unter den "Europe 1 Top Ideas". Damit unterstreicht das Analysehaus seine positive Einschätzung nach dem starken Quartalsauftakt. Am Wochenbeginn reagierte auch der Markt: Die Aktie legte um rund 1,5 Prozent zu und knüpfte damit an die verbesserte Analystenstimmung an.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


