Diese Schlüsselaktie im Rohstoffkrieg hat gewaltiges Potenzial

Der Markt reagierte begeistert. Die Aktie legte seit Jahresbeginn um mehr als 37 Prozent zu und notiert aktuell bei 19,40 US-Dollar. Analysten haben ein mittleres Kursziel von 38,60 US-Dollar angesetzt, das entspricht einem Kurspotenzial von 99 Prozent. USA Rare Earth wird inzwischen als strategischer Baustein der nationalen Sicherheit gehandelt.

Die Aktie des Seltenerd-Spezialisten USA Rare Earth steht plötzlich im Zentrum einer strategischen Zeitenwende. Hintergrund ist ein staatlich unterstütztes Finanzierungspaket über 1,6 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer geplanten 10-Prozent-Beteiligung der US-Regierung. Ziel: Eine durchgängige "Mine-to-Magnet"-Wertschöpfungskette in den USA – vom Abbau seltener Erden in Texas bis zur Magnetproduktion in Oklahoma.

Permanentmagnete sind ein unsichtbares Rückgrat moderner Technologie. Sie stecken in Elektroautos, Windkraftanlagen, Kampfflugzeugen, Smartphones und KI-Infrastruktur. Das Problem: Der Großteil der weltweiten Produktion liegt in China. Genau hier setzt USA Rare Earth an.

Das Unternehmen kontrolliert mit dem Round-Top-Vorkommen in Texas eines der bedeutendsten Lager seltener Erden in den USA. 15 der 17 relevanten Elemente sollen dort verfügbar sein. Ab 2028 ist die Inbetriebnahme der Mine geplant. Bereits 2026 soll eine Magnetfabrik in Oklahoma mit einer Kapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr anlaufen.

Gelingt dieses Vorhaben, wäre USA Rare Earth einer der wenigen vollintegrierten Anbieter außerhalb Chinas. Analysten von Cantor Fitzgerald sehen allein im Magnetgeschäft bis 2030 ein EBITDA-Potenzial von 1,2 Milliarden US-Dollar – sofern alle Meilensteine erreicht werden.

So überzeugend die strategische Logik ist, so klar sind die Risiken. Das Unternehmen erzielt bislang keinerlei Umsatz, schreibt Verluste und ist vollständig auf externe Finanzierung angewiesen. Minenbau und industrielle Produktion sind kapitalintensiv, technisch komplex und zeitlich anfällig für Verzögerungen. Hinzu kommt: Die Bewertung impliziert bereits hohe Erwartungen. Ein Verhundertfacher der Aktie – wie in manchen optimistischen Szenarien angedeutet – würde eine Marktkapitalisierung erreichen, die selbst globale Bergbauriesen kaum überschreiten.

Für Anleger heißt das: USA Rare Earth ist kein defensiver Rohstoffwert, sondern eine geopolitische Wette auf Amerikas Rohstoffautarkie. Die Chancen sind real – getragen von politischem Rückenwind und wachsender Nachfrage nach kritischen Materialien. Doch bis aus Visionen stabile Cashflows werden, ist es ein weiter Weg.

Wer investiert, sollte das als langfristige, spekulative Beimischung verstehen – nicht als solides Basisinvestment.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion