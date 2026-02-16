NAGA: Spannende Turnaround-Spekulation

Statt der ursprünglich avisierten 74 Mio. Euro Umsatz und 12 Mio. Euro EBITDA wurden die Ziele auf 62 bis 66 Mio. Euro beziehungsweise 3 bis 6 Mio. Euro reduziert. Nach vorläufigen Zahlen landete NAGA schließlich bei 62,4 Mio. Euro Umsatz und 3,3 Mio. Euro EBITDA. Ohne belastende Währungseffekte hätten die Werte mit 65,4 Mio. Euro und 4,7 Mio. Euro spürbar höher gelegen.

Die Entwicklung der NAGA Group hängt stark von der Aktivität der Anleger ab – und damit vom Schwankungsniveau an den Finanzmärkten. Da die Volatilität im vergangenen Jahr so niedrig war wie seit rund sechs Jahren nicht mehr, blieb auch die Handelsfreude vieler Investoren gedämpft. Entsprechend musste das Unternehmen seine Erwartungen im Jahresverlauf nach unten anpassen.

Zusätzlichen Einfluss hatte die Fusion mit Capex.com, deren Integration mehr Zeit beanspruchte als geplant. Bis zum Jahresende war der Zusammenschluss jedoch abgeschlossen, was die Kostenbasis deutlich gesenkt hat. Parallel investierte NAGA verstärkt in Marketing und konnte die Zahl der aktivierten Konten im Jahr 2025 um fast 40 Prozent steigern.

Mit schlankeren Strukturen und einer größeren Kundenbasis startet das Unternehmen in die neue Finanzperiode. Die zuletzt wieder deutlich gestiegene Marktvolatilität hat laut Unternehmensangaben bereits zu einem dynamischen Jahresauftakt geführt.

Weitere Impulse werden vom offiziellen Start der Plattform NAGA One erwartet, die sämtliche Services in einer SuperApp bündelt und sich derzeit in der finalen Testphase befindet. Für das laufende Jahr stellt das Management Erlöse zwischen 68 und 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro in Aussicht. Darin spiegelt sich das angestrebte Skalierungspotenzial, das durch zusätzliche Investitionen in Automatisierung und KI weiter gehoben werden soll.

Nach dem kräftigen Kursrückgang der Aktie im vergangenen Jahr ist die Bewertung deutlich zurückgekommen. Sollten sich die operativen Fortschritte wie geplant im Zahlenwerk niederschlagen, könnte sich daraus eine interessante Turnaround-Perspektive ergeben.

