    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Naga Group AktievorwärtsNachrichten zu The Naga Group
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    NAGA: Spannende Turnaround-Spekulation

    Die Entwicklung der NAGA Group hängt stark von der Aktivität der Anleger ab – und damit vom Schwankungsniveau an den Finanzmärkten. Da die Volatilität im vergangenen Jahr so niedrig war wie seit rund sechs Jahren nicht mehr, blieb auch die Handelsfreude vieler Investoren gedämpft. Entsprechend musste das Unternehmen seine Erwartungen im Jahresverlauf nach unten anpassen.

    Statt der ursprünglich avisierten 74 Mio. Euro Umsatz und 12 Mio. Euro EBITDA wurden die Ziele auf 62 bis 66 Mio. Euro beziehungsweise 3 bis 6 Mio. Euro reduziert. Nach vorläufigen Zahlen landete NAGA schließlich bei 62,4 Mio. Euro Umsatz und 3,3 Mio. Euro EBITDA. Ohne belastende Währungseffekte hätten die Werte mit 65,4 Mio. Euro und 4,7 Mio. Euro spürbar höher gelegen.

    Zusätzlichen Einfluss hatte die Fusion mit Capex.com, deren Integration mehr Zeit beanspruchte als geplant. Bis zum Jahresende war der Zusammenschluss jedoch abgeschlossen, was die Kostenbasis deutlich gesenkt hat. Parallel investierte NAGA verstärkt in Marketing und konnte die Zahl der aktivierten Konten im Jahr 2025 um fast 40 Prozent steigern.

    Mit schlankeren Strukturen und einer größeren Kundenbasis startet das Unternehmen in die neue Finanzperiode. Die zuletzt wieder deutlich gestiegene Marktvolatilität hat laut Unternehmensangaben bereits zu einem dynamischen Jahresauftakt geführt.

    Weitere Impulse werden vom offiziellen Start der Plattform NAGA One erwartet, die sämtliche Services in einer SuperApp bündelt und sich derzeit in der finalen Testphase befindet. Für das laufende Jahr stellt das Management Erlöse zwischen 68 und 75 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 10 bis 15 Mio. Euro in Aussicht. Darin spiegelt sich das angestrebte Skalierungspotenzial, das durch zusätzliche Investitionen in Automatisierung und KI weiter gehoben werden soll.

    Nach dem kräftigen Kursrückgang der Aktie im vergangenen Jahr ist die Bewertung deutlich zurückgekommen. Sollten sich die operativen Fortschritte wie geplant im Zahlenwerk niederschlagen, könnte sich daraus eine interessante Turnaround-Perspektive ergeben.

    (aktien-globlal.de, erstellt 16.02.26, 8:44 Uhr, veröffentlicht 16.02.26, 9:13 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

    Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 0,359EUR auf Tradegate (15. Dezember 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Aktien Global
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NAGA: Spannende Turnaround-Spekulation Die Entwicklung der NAGA Group hängt stark von der Aktivität der Anleger ab – und damit vom Schwankungsniveau an den Finanzmärkten. Da die Volatilität im vergangenen Jahr so niedrig war wie seit rund sechs Jahren nicht mehr, blieb auch die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     