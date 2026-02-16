JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

ANALYSE-FLASH
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Alexia Dogani kommentierte am Montag die Gespräche über einen Kauf der Reederei ZIM. In einem Medienbericht dazu heiße es, Hapag-Lloyd wolle die internationalen Aktivitäten übernehmen und ein isrealischer Investor die Aktivitäten in Israel. Eine Konsolidierung in der Branche sei zwar perspektivisch keine Überraschung, so Dogani. Der offensichtlich schon jetzt beginnende Prozess aber schon. Dies spiegele wohl die nach wie vor starke Finanzlage der Branchenakteure wider. Was eine potenzielle Wertschöpfung für Hapag-Lloyd angeht, ist Dogani aber skeptisch./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / / GMT
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 120,3 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,88 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -45,29 %/+0,17 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65 Euro
