JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 120,3 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um +0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 20,88 Mrd..

Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,0800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -45,29 %/+0,17 % bedeutet.