Aktien statt Häuser – so werden junge US-Amerikaner reich!

George Eckerd, Forschungsdirektor für Vermögensverwaltung und Märkte am Institut, beobachtet ein unerwartet starkes Wachstum bei Privatanlegern – insbesondere bei jenen, die unter anderen Umständen womöglich erstmals Wohneigentum erworben hätten. Zwar gibt es Überschneidungen zwischen Investoren und Hausbesitzern, doch Eckerd registriert vor allem einen Anstieg junger Anleger mit geringerem Einkommen, während die Hauskäufe zurückgehen. Das Gleichgewicht der Vermögensbildung verschiebe sich dadurch zunehmend in Richtung Finanzmärkte.

Immer mehr junge Menschen in den USA setzen beim Vermögensaufbau auf den Kapitalmarkt statt auf Immobilien. Daten des JPMorgan Chase Institute zeigen, dass sich der Anteil der 25- bis 39-Jährigen, die jährlich Geld auf Anlagekonten einzahlen, zwischen 2013 und 2023 mehr als verdreifacht hat und inzwischen bei 14,4 Prozent liegt. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei 26-Jährigen: Während 2015 nur 8 Prozent seit ihrem 22. Lebensjahr regelmäßig investierten, waren es im Mai 2025 bereits 40 Prozent.

Vom Eigenheim zum ETF

Die US-Amerikanerin Laura Wight, 33, wollte ursprünglich für eine Eigentumswohnung in Chicago sparen. Als die erforderliche Anzahlung jedoch immer weiter stieg, investierte sie stattdessen rund 10.000 US-Dollar in Indexfonds. In den fast sechs Jahren seit Beginn ihrer Einzahlungen legte ihr Portfolio um 66 Prozent zu. Neben der Rendite schätzt sie vor allem die Flexibilität: Als sie kurzfristig 2.100 US-Dollar für eine zahnärztliche Notfallbehandlung sowie zusätzliche Tierarztkosten für ihren Hund aufbringen musste, konnte sie auf ihr Kapital zurückgreifen.

Für Wight hat sich die Priorität verschoben. Sie hält es inzwischen für möglich, dauerhaft zur Miete zu wohnen. Der traditionelle Gedanke, dass der Hauskauf in den USA der wichtigste Baustein für langfristigen Vermögensaufbau sei, verliert für sie an Gewicht.

Ähnlich sieht es die 23-jährige Helen Bovington, die in New York, Manhattan, zur Miete wohnt. Sie empfindet den Aktienmarkt als verlässlicher als Immobilien. Zwar sei ihr bewusst, dass Aktien schwanken können, doch langfristig traue sie dem Markt Wachstum zu. Der Immobilienmarkt hingegen erscheint ihr unsicher – auch wegen persönlicher Erfahrungen mit Waldbränden in Montana, wo die abgelegene Seehütte ihrer Familie zerstört wurde. Für sie gilt allenfalls unbebautes Land als wirklich sichere Immobilienanlage.

Seit rund sechs Jahren investiert Bovington in einen Fonds, der Unternehmen aus der fossilen Brennstoffindustrie ausschließt, und hat so etwa 30.000 US-Dollar angespart. Bei einer konstanten Rendite von 10 Prozent würde dieser Betrag bis zu ihrem 60. Lebensjahr auf über eine Million US-Dollar anwachsen – selbst ohne weitere Einzahlungen.

Kaufen oder mieten? Eine Rechenübung

Eine Analyse von Moody’s Analytics für das Wall Street Journal untersuchte die Frage, ob es sich über 30 Jahre eher lohnt, ein Haus zu kaufen oder zu mieten und die Differenz zu investieren. Grundlage waren zwei hypothetische Personen mit jeweils 150.000 US-Dollar Jahreseinkommen.

Der Hauskäufer erwirbt eine Immobilie für 500.000 US-Dollar, zahlt 20 Prozent an und finanziert den Rest zu 6,25 Prozent Hypothekenzins. Einschließlich Versicherung, Grundsteuer und Instandhaltung summieren sich die monatlichen Kosten auf 3.546 US-Dollar. Die Mieterin zahlt für ein vergleichbares Objekt 2.500 US-Dollar monatlich, bei einer angenommenen jährlichen Mietsteigerung von 3 Prozent, und investiert die Differenz zu den Eigentumskosten mit einer Rendite von 10 Prozent.

Nach 30 Jahren ergibt sich ein deutlicher Unterschied: Das Nettovermögen der Investorin beläuft sich auf 2.815.825 US-Dollar. Der Eigentümer kommt – unter Annahme einer jährlichen Wertsteigerung der Immobilie von 4 Prozent und vollständiger Tilgung des Darlehens – auf 1.621.699 US-Dollar. Die Investorin liegt damit um 1.194.126 US-Dollar vorn.

Allerdings warnt Cristian deRitis, stellvertretender Chefökonom von Moody’s Analytics, vor einer entscheidenden Annahme: Die Rechnung setze ein hohes Maß an Disziplin voraus. Monatliche Investitionen ließen sich leichter aussetzen als Hypothekenzahlungen.

Disziplin als Herausforderung

Der 32-jährige Alex Wedel aus Brooklyn versucht regelmäßig, mehrere Hundert US-Dollar in sein Fidelity-Konto und seinen Roth-IRA einzuzahlen. Da er als freiberuflicher Content-Stratege arbeitet, schwanken Einkommen und Einzahlungszeitpunkte. Er begann vor rund anderthalb Jahren mit einem Startkapital von etwa 2.000 US-Dollar, investiert in kostengünstige ETFs, und hat sein Portfolio seitdem ausgebaut.

Wedel glaubte lange, finanzielle Sicherheit sei vor allem durch Wohneigentum erreichbar – so wie bei seinen Eltern. Doch die 2.225 US-Dollar Miete für seine Einzimmerwohnung würden nicht ausreichen, um die monatlichen Kosten einer Eigentumswohnung in Brooklyn zu decken, die seinen Vorstellungen entspricht. Investieren erscheint ihm realistischer.

Rückgang beim Hauskauf junger Menschen

Der Anteil junger Menschen am Wohnungsmarkt ist seit der Jahrtausendwende deutlich gesunken. Laut einer Redfin-Analyse von Volkszählungsdaten stellten 18- bis 39-Jährige im Jahr 1999 noch 51 Prozent der Hauskäufer, 2025 sind es 44 Prozent. Besonders stark fiel die Eigentumsquote um 2012, als die Immobilienpreise wieder anzogen und Wohneigentum zunehmend unerschwinglich wurde.

Gleichzeitig verzeichnete Redfin bei der Generation Z im Alter von 19 bis 28 Jahren zwischen 2024 und 2025 einen leichten Anstieg der Eigentumsquote um einen Prozentpunkt auf 27,1 Prozent – vermutlich begünstigt durch ein größeres Angebot an Eigentumswohnungen.

Investieren als Sicherheitsstrategie

Zosia Cooper, Doktorandin an der University of California, San Diego, untersucht die Gründe für die vergleichsweise hohen Investitionsquoten der Generation Z. Viele junge Menschen äußern demnach Unsicherheit über ihre wirtschaftliche Zukunft und ihre Karriereperspektiven. Investitionen in Finanzmärkte bieten ihnen durch den Zinseszinseffekt ein Gefühl größerer Kontrolle und Stabilität.

Trotzdem bleibt der Wunsch nach Wohneigentum weit verbreitet – auch unter jenen, die bereits in Aktien investieren. Wie Eckerd vom JPMorgan Chase Institute betont, versuchen viele schlicht, mit den vorhandenen Möglichkeiten das Beste aus ihrer Situation zu machen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion