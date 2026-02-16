    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    flatexDEGIRO - Aktie bricht ein -5,25 % - 16.02.2026

    Am 16.02.2026 ist die flatexDEGIRO Aktie, bisher, um -5,25 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der flatexDEGIRO Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    flatexDEGIRO Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,25 % verliert die flatexDEGIRO Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,25 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die flatexDEGIRO Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,27 %.

    Allein seit letzter Woche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um -16,65 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von flatexDEGIRO -10,67 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    flatexDEGIRO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,65 %
    1 Monat -14,71 %
    3 Monate +12,27 %
    1 Jahr +90,64 %

    Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd.EUR € wert.

    Ruhiger Wochenauftakt - 25.000er-Dax-Marke im Blick


    Nach der wechselhaften Vorwoche zeichnet sich im Dax am Montag ein stabiler Start ab. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.966 Punkte. Insgesamt sieht es nach einem ruhigen Wochenbeginn aus. In …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Charles Schwab und Co.

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,38 %. Charles Schwab notiert im Plus, mit +0,66 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,22 %. ING Group legt um +1,11 % zu

    flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    flatexDEGIRO

    -5,45 %
    -17,01 %
    -14,89 %
    +10,36 %
    +86,16 %
    +318,39 %
    +51,10 %
    +694,67 %
    +2.863,56 %
    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



