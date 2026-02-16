Wirtschaft
Dax startet freundlich - kein Handel an US-Börsen
Aus den Vereinigten Staaten wird es im Laufe des Tages keine Impulse geben: Die US-Börsen bleiben am Feiertag Washington`s Birthday geschlossen. "Durch den heutigen US-Feiertag werden die Umsätze auch hierzulande unterdurchschnittlich niedrig bleiben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Allerdings seien niedrige Umsätze nicht automatisch mit geringer Bewegung gleichzusetzen. "Denn an solchen Tagen reichen schon wenige große Orders, um den Markt nachhaltig zu bewegen."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1861 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8431 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,59 US-Dollar; das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Ich finde ja du beschwichtigst etwas zu stark. Man muss auch mal klare Kante zeigen wenn etwas zu weit geht. Und das tut es.
Ich hatte vorhin noch einen wichtigen Aspekt vergessen. Die unglaubliche Gier in der Besteuerung. Eigentlich hatte ich mal gelernt, dass Doppelbesteuerung verboten sei.
- Der Lohn bzw. das Gehalt welches der Arbeitnehmer zur Investition heranzieht unterliegt ja bereits der Einkommenssteuer und es werden Beiträge für für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt
- Die Dividenden die der Arbeitnehmer von einem Unternehmen erhält wurden seitens des Unternehmens ebenfalls aus bereits versteuerten Gewinn abgeführt.
- Jetzt werden durch die Kapitalertragssteuer und Soli nochmals Steuern auf bereits versteuertes Kapital versteuert.
- Und zukünftig sollen dann auch nochmals Beiträge für Sozial- und Rentenversicherung abgeführt werden.
Ich meine wir könnten auch unseren Lohn komplett an den Staat abführen und ein Taschengeld erhalten. Das wäre verwaltungstechnisch doch wesentlich einfacher. Und wenn ihr nicht spurt oder gar widersprecht, wird euch einfach das Taschengeld gekürzt.
Vernünftige Menschen würden zunächst erstmal die Ausgabenseite detailliert analysieren um die Ursache des Problem zu verstehen und zu beheben. Vielleicht liegt es unter anderem auch einfach daran, dass 11 Millionen Bürgergeldempfänger vom System mitfinanziert werden müssen und teilweise noch nie in das System eingezahlt haben. So sprenge ich jedes System, ich sehe das als Vorsatz und/oder es wurde zumindest billigend in Kauf genommen.