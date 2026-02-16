ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Kursziel Siemens Energy auf 185€ 2026
- Rating: Outperform; Zuversicht FCF & Gas stark
- Starkes Quartal stärkt Investment-Ansatz 2026
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 164,0 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,97 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -21,02 %/+21,51 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 185 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Bin ganz bei Dir!
Und noch eine kurze Anmerkung - wieso WAR SE UNSER GOLDESEL? - ist SE das nicht mehr????
Tut mir leid , Aber wer will das Wissen. Meine Verlust und Gewinne interessieren auch niemanden.