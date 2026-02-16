RBC hebt Ziel für Siemens Energy auf 185 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 164,0 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +7,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 131,97 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 172,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 200,00EUR was eine Bandbreite von -21,02 %/+21,51 % bedeutet.