    Value-Titel gefragt

    Energieaktie vor doppeltem Schub: American Electric Power gibt Gas!

    Energieaktien bekommen doppelten Schub: Jetzt nachgefragt aufgrund der Marktrotation und aufgrund des Energiehungers der KI. Die Aktie von American Electric Power ist bestens positioniert.

    Energieaktie vor doppeltem Schub: American Electric Power gibt Gas!
    Foto: OpenAI

    KI braucht Energie, und zwar richtig viel: Während des KI-Trades 2025 ist das den Anlegern bewusst geworden. Und so wurde auch gehandelt. Amazon beispielsweise hat ein Rechenzentrum direkt neben ein eigenes Atomkraftwerk gebaut.

    Energieaktien sind also auf der KI-Welle mitgeschwommen. Da jetzt die Marktrotation an Bedeutung gewinnt, die Zweifel am KI-Trade sich mehren und in unsicheren Zeiten lieber Gewinne mitgenommen werden, sind Value-Kracher stark am Markt gefragt. Und: Energie-Aktien sind klassiche Value-Titel.

    Aber vorsicht: Während beispielsweise Bloom Energy bereits mit einem sehr hohen KGV gehandelt wird und auch auf der Favoritenliste der KI-Trader war, gibt es auch noch andere Energie-Titel, deren Potenzial noch nicht ausgereizt ist, so wie von American Electric Power.

    Am Sonntag legte das US-Unternehmen seine Quartalszahlen vor: Der Umsatz stieg auf 21,88 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn auf 3,58 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse und Umsätze des vierten Quartals übertrafen die Erwartungen der Analysten, und die Prognose für das operative Ergebnis im Jahr 2026 wurde bestätigt.

    Nach den guten Geschäftszahlen korrigierten eine Reihe von Analysten ihre Kursziele für die Papiere von American Electric Power nach oben: Goldman Sachs bewertet die Aktie nach wie vor mit einem Buy-Rating, der Zielpreis wurde aber von 133 auf 141 US-Dollar nach oben korrigiert. Auch Wells Fargo Securities bewertet die Aktie mit einem Kauf-Rating. Der Zielpreis wurde leicht von 140 auf ebenfalls 141 US-Dollar geändert.

    American Electric Power

    +2,74 %
    +7,37 %
    +10,00 %
    +7,12 %
    +27,59 %
    +43,61 %
    +66,10 %
    +113,47 %
    +297,25 %
    ISIN:US0255371017WKN:850222

    DIe Aktie reagiert am Montag im frühen Handel positiv, mit einem Plus von rund 1 Prozent. Alle wichtigen Gleitenden Durchschnitte liegen derzeit unter dem aktuellen Kurs, was als klassisches Buy-Signal gilt. Mit einem KGV von rund 20 ist die Aktie moderat im Branchenmittel bewertet und liegt unter den Ausreißern, wie Bloom Energy. Bloom Energy wird derzeit mit einem atemberaubenden KGV von 148 bewertet. 

    Bei der Aktie von American Electric Power kommt es nun auf die Marke von 131,59 US-Dollar an. Dort verläuft ein charttechnisches Widerstandsniveau. Die Aktie bewegt sich knapp darunter. Diese Woche könnte bereits zeigen, in welche Richtung es geht.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Value-Titel gefragt Energieaktie vor doppeltem Schub: American Electric Power gibt Gas! Energieaktien bekommen doppelten Schub: Jetzt nachgefragt aufgrund der Marktrotation und aufgrund des Energiehungers der KI. Die Aktie von American Electric Power ist bestens positioniert.
