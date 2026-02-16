Devisen
Euro kaum bewegt - Fokus auf Daten zur Industrieproduktion im Euroraum
- : Euro notiert bei 1,1867 USD, ruhiger Start...
- : Enge Spanne knapp unter 1,19; Fed-Senkung?...
- : Blick auf Industrieproduktion Dez; Kern robust
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag zum US-Dollar nur wenig bewegt. Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1867 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Angesichts von Feiertagen in den USA und einigen Handelsplätzen in Asien sprachen Beobachter von einem ruhigen Wochenauftakt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1862 (Donnerstag: 1,1874) Dollar festgesetzt.
Der Euro wird bereits seit einigen Tagen in einer recht engen Spanne knapp unter 1,19 Dollar gehandelt. Es herrscht aktuell Unsicherheit darüber, wie schnell die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senkt. Nachdem Mitte letzter Woche robuste Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht wurden, scheint die Fed zumindest aktuell nicht unter starkem Zugzwang zu stehen.
Am späten Vormittag richten sich die Augen auf Daten zur Industrieproduktion im Euroraum für den Monat Dezember. Auch wenn es sich um Vergangenheitswerte handelt, dürften sie dennoch Aufschlüsse darüber liefern, wie widerstandsfähig der industrielle Kern des Währungsraums aktuell wirklich ist, schrieb Marktanalyst Tim Ritschar vom Handelshaus Activtrades./la/jsl/stk
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Hier ist die deutsche Übersetzung des Textes (natürlich und idiomatisch formuliert):
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief