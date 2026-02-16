WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 80,45EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
