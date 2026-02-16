WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 80,45EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 91

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



