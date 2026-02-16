ANALYSE-FLASH
Bernstein senkt Ziel für Airbus auf 234 Euro - 'Outperform'
- : Kursziel gesenkt 240→234€, Outperform bleibt.
- : Keine großen Risiken vor Zahlen, sagt Harned..
- : Annahmen: Auslieferungen 900→865, Konsens 910.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas Harned sieht keine großen Risiken mehr, was die anstehenden Jahreszahlen betrifft. 2026 seien die von Analysten angenommenen Auslieferungen für den Flugzeugbauer aber eine Herausforderung, schrieb er am Montag. Er selbst kürzte seine Annahme von ehemals 900 auf 865 Jets, während der Konsens bei 910 liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:48 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 193,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,92 Mrd..
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +10,63 %/+23,49 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 234 Euro
