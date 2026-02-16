Bernstein senkt Ziel für Airbus auf 234 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 193,8 auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 153,92 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +10,63 %/+23,49 % bedeutet.