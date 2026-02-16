BERENBERG stuft Adyen auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1550 auf 1000 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele des Zahlungsabwicklers für das neue Jahr hätten Fragen aufgeworfen über die Sichtbarkeit des Wachstums und dessen künftigem Tempo, schrieb Tammy Qiu am Montag in ihrem Resümee des jüngsten Geschäftsberichts. Die vom Management nun ausgegebene Prognose für das Nettoerlöswachstum liege in der Mitte der Spanne unter der Konsensschätzung und sei zudem unter den Zielen des Unternehmens vom Kapitalmarkttag im November./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 922EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Tammy Qiu

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1000

Kursziel alt: 1550

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

