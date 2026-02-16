Börsenstart Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.300,23 PKT und steigt um +0,08 %. Top-Werte: Hochtief +4,13 %, ThyssenKrupp +2,72 %, Nordex +2,51 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,14 %, Lanxess -2,78 %, Sartorius Vz. -2,61 %

Der DAX steht bei 24.953,78 PKT und gewinnt bisher +0,21 %. Top-Werte: Deutsche Bank +1,47 %, Siemens Energy +1,28 %, Heidelberg Materials +1,19 % Flop-Werte: Brenntag -1,86 %, MTU Aero Engines -1,14 %, Deutsche Boerse -1,12 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.646,42 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: Nordex +2,51 %, Kontron +1,63 %, Elmos Semiconductor +1,00 %

Flop-Werte: Sartorius Vz. -2,61 %, Nemetschek -2,08 %, Evotec -1,90 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.005,74 PKT und gewinnt bisher +0,36 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,19 %, Banco Santander +2,88 %, UniCredit +1,82 %

Flop-Werte: Enel -2,13 %, EssilorLuxottica -1,91 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,55 %

Der ATX bewegt sich bei 5.629,46 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: STRABAG +2,86 %, PORR +2,52 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,87 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -2,00 %, voestalpine -1,59 %, Wienerberger -1,50 %

Der SMI bewegt sich bei 13.639,75 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,65 %, UBS Group +1,64 %, Logitech International +1,24 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,66 %, Amrize -0,99 %, Swisscom -0,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.330,83 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: L'Oreal +3,19 %, Thales +1,97 %, Societe Generale +1,82 %

Flop-Werte: Dassault Systemes -6,02 %, EssilorLuxottica -1,91 %, Eurofins Scientific -1,64 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.125,70 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,16 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +2,00 %, Swedbank Shs(A) +1,51 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,19 %, Essity Registered (B) -0,89 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,66 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.710,00 PKT und steigt um +1,96 %.

Top-Werte: Viohalco +1,97 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,22 %, Piraeus Port Authority +0,92 %

Flop-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,01 %, Public Power -2,31 %, Coca-Cola HBC -1,15 %