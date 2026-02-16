    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGCC SAB de CV AktievorwärtsNachrichten zu GCC SAB de CV
    WAICF 2026 - Policloud beschleunigt seine internationale Expansion und strebt bis 2030 1.000 souveräne KI-Mikrorechenzentren an

    WAICF 2026 - Policloud beschleunigt seine internationale Expansion und strebt bis 2030 1.000 souveräne KI-Mikrorechenzentren an

    CANNES, Frankreich, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Beim World AI Cannes Festival (WAICF) 2026 kündigt Policloud, ein französisches Unternehmen, das sich auf verteilte souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen spezialisiert hat, die Beschleunigung seiner Expansion in Europa, dem Golf (GCC) und den Vereinigten Staaten an. Dieser Schwung wird durch die Unterzeichnung strategischer Verträge und die rasche Erweiterung der High-Performance Computing (HPC)-Fähigkeiten unterstützt, um der wachsenden Nachfrage nach KI-Inferenz gerecht zu werden.

    Policloud logo

    Ein Jahr nach dem in Cannes angekündigten ersten Projekt bestätigt Policloud eine außergewöhnliche Entwicklung mit 8 abgeschlossenen Installationen in weniger als sechs Monaten in Frankreich, dem GCC und den Vereinigten Staaten, was 10,5 Millionen Euro an Verträgen entspricht und bereits mehr als 1.200 GPUs eingesetzt wurden.

    Mit diesem Start stellt Policloud seine Roadmap vor: 100 Policlouds im Jahr 2026 im Einsatz, also mehr als 25.000 GPUs, und 1.000 Policlouds bis Ende 2030, was mehr als 250.000 GPUs entspricht.

    Policloud-Einheiten sind für einen optimierten Energieverbrauch konzipiert und sind auf verfügbare, erneuerbare oder ungenutzte Quellen in bestehenden Netzen angewiesen. Dieses Modell ermöglicht es, die Markteinführungszeit zu beschleunigen, Kosten und CO₂-Fußabdruck zu senken und gleichzeitig die strukturellen Beschränkungen traditioneller Rechenzentren (Bauzeiten, Stromanschluss, lokale Akzeptanz) zu umgehen.

    Policloud hat bereits mehrere Projekte auf drei Kontinenten abgeschlossen oder initiiert, insbesondere in Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Texas, was die Relevanz seines verteilten Ansatzes für öffentliche, energie-, landwirtschaftliche und industrielle Akteure bestätigt.

    In einem globalen Kontext von Spannungen bei Rechenkapazität und Energie positioniert sich Policloud dank einer verteilten, leistungsstarken und lokal gesteuerten KI-Infrastruktur als souveräne Alternative zu Hyperscalern.

    Über Policloud
     Policloud ist ein souveräner Cloud-Infrastrukturanbieter, der modulare, wasserfrei gekühlte Mikrorechenzentren anbietet, die lokal so nah wie möglich an den Daten bereitgestellt werden. Seine Einheiten, unabhängig oder föderiert, bieten sicheren Speicher, KI-Workloads und Virtualisierung unter lokaler Verwaltung. Policloud richtet sich an lokale Behörden, Institutionen und private Akteure.
    Policloud wurde von David Gurlé gegründet, einem visionären französischen Unternehmer und Ingenieur sowie Pionier der IP-Kommunikation. Als ehemaliger Manager bei Microsoft und Leiter von Skype Enterprise (Verkauf für 8,5 Milliarden US-Dollar), Gründer des Unicorn Symphony, baut er nun dezentrale Cloud-Infrastrukturen mit Hivenet und Policloud auf. 
    policloud.com

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2903778/Policloud_logo.jpg

     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/waicf-2026---policloud-beschleunigt-seine-internationale-expansion-und-strebt-bis-2030-1-000-souverane-ki-mikrorechenzentren-an-302687776.html



