Warburg Research hebt Hensoldt auf 'Buy' und Ziel auf 91 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 81,20 auf Tradegate (16. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,92 %.

Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mrd..

HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +2,24 %/+25,94 % bedeutet.