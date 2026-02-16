ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Hensoldt auf 'Buy' und Ziel auf 91 Euro
- : Warburg hebt Kursziel auf 91€ und stuft Buy .
- : Analyst sieht 2025 solides Jahresende+Auftrag
- : Jahr als Vorbereitung für Verteidigungsboom .
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hensoldt vor den anstehenden Jahreszahlen von 86 auf 91 Euro angehoben und die Aktien nach ihrem Rückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach der Korrektur der Aktie und der Markterwartungen auf ein realistisches Niveau sieht der Analyst Christian Cohrs die Papiere des Radarspezialisten positiver. Für 2025 erwartet er ein "solides Jahresendergebnis in beiden Geschäftsbereichen und eine starke Auftragsdynamik", wie er am Montag in seinem Bilanzausblick schrieb. Er sieht das vergangene Jahr primär als Vorbereitung auf den erwarteten Boom im Verteidigungssektor./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 81,20 auf Tradegate (16. Februar 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,92 %.
Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 9,35 Mrd..
HENSOLDT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 101,00EUR was eine Bandbreite von +2,24 %/+25,94 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 91 Euro
