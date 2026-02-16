    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Kaufempfehlungen für Renk: (Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 65 Euro ansteigen kann.

    Die im MDAX gelistete Aktie des Rüstungskonzerns Renk (ISIN: DE000RENK730), einem führenden Anbieter von Antriebslösungen in militärischen und zivilen Endmärkten, verzeichnete nach einem kräftigen Kursanstieg am 7.10.25 bei 90,17 Euro ein Allzeithoch. Danach korrigierte der Wert bis zum Dezember 2025 auf bis zu 48 Euro, um sich in weiterer Folge wieder auf sein aktuelles Niveau bei 57,80 Euro zu erholen.

    Die Ankündigung des Unternehmens, das Engagement im US-Bundesstaat Michigan zur Stärkung der Verteidigungsindustrie der USA weiter ausbauen zu werden, sollte den Kurs der Renk-Aktie zumindest gut unterstützen. Darüber hinaus bekräftigte die Mehrheit der Experten nach der kräftigen Kurskorrektur der vergangenen Monate die Renk-Aktie mit Kurszielen von bis zu 75 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum Kursziel zumindest wieder auf 65 Euro ansteigen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro 

    Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Renk-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MK9EHG6, wurde beim Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,66 – 0,67 Euro gehandelt.

    Gelingt der Renk-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,99 Euro (+48 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,898 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,898 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ792F8, wurde beim Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,77 – 0,79 Euro taxiert.

    Kann die Renk-Aktie in absehbarer Zeit auf 65 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,41 Euro (+78 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 48,876 Euro   

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Renk-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 48,876 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FC3JBS5, wurde beim Aktienkurs von 57,80 Euro mit 1,00 – 1,01 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Renk-Aktie auf 65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,61 Euro (+59 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Hebelprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Autor
    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

    Verfasst von Walter Kozubek
