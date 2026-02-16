Flatexdegiro weiten Rutsch aus - Exane: Übertriebene Erwartungen

Tja, jetzt scheint die Angst-Keule bezüglich KI auch die heißgelaufenen Kurse der Online-Banken zu treffen. Was extrem weit hochgeflogen ist, daß neigt dazu bei einsetzenden Korrekturen dann auch überproportional wieder zu korrigieren/konsolidieren. Das es die ganze Branche trifft und nicht nur Flatex macht es auch nicht angenehmer. Das Phantomen der steigenden KI Angst sieht man ja schon seit einiger Zeit an der Börse. Zuletzt eher nur bei Software-Aktien, jetzt aber auch zunehmend bei anderen Bereichen aus Dienstleistung und Finanzen. Daher auch in der jüngeren Zeit viel beginnende Branchenrotation bei den insiti. Vermögensverwaltern zu sehen, hin zu eher "traditionellen" Branchen die etwas vernachlässigt wurden beim großen Börsenrun, die aber solide wirtschaften und wenig von KI "bedroht" werden.





KI-Sorgen in immer mehr Branchen - Jetzt die Online-Broker - 11.02.2026