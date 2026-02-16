    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO

    Flatexdegiro weiten Rutsch aus - Exane: Übertriebene Erwartungen

    • : Flatex-Aktien fallen stark, Kursverlust 24%!!
    • : Analyst hebt Ziel 35€ streicht Kaufempfehlung
    • : Regelungen Konkurrenz dämpfen Flatex-Wachstum
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Flatexdegiro haben ihren Kursrutsch am Montagmorgen ausgeweitet. Die Papiere des Onlinebrokers verloren nochmals fast 7 Prozent an Wert, sodass sich der Verlust seit dem Rekordhoch Anfang des Monats inzwischen auf gut 24 Prozent beläuft. Die Aktien waren zuletzt unter die Räder der Sorgen vor KI-Konkurrenz geraten, die in vielen Branchen grassiert.

    Für weiteren Druck sorgte nun Analyst Christoph Blieffert von Exane BNP Paribas, der zwar sein Kursziel auf 35 Euro anhob, aber seine Kaufempfehlung strich. Es sei inzwischen zu viel Optimismus eingepreist, schrieb Blieffert mit Blick auf mehr als verdoppelte Kurse im vergangenen Jahr. Darauf hatte Flatex 2026 in der Spitze noch einmal fast 18 Prozent folgen lassen, bevor bei 43,24 Euro der Schwung endete. Zuletzt kosteten sie noch 32,86 Euro.

    Es gebe für den Onlinebroker keinen "home run" auf dem deutschen Markt, so Blieffert. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis 2027 zwar um bis zu 14 Prozent an, sieht sich bis 2028 aber noch um 10 Prozent unter dem Konsens.

    So schaffe das von der Regierung geplante, staatlich geförderte "Altersvorsorgedepot" zwar Umsatzpotenzial, erfordere aber auch höhere Marketingausgaben von Flatexdegiro, um bei diesem Produkt dann einen nennenswerten Marktanteil zu erlangen.

    Und auch das Verbot des sogenannten Payment for Order Flow-Systems werde Flatexdegiro wohl doch nicht größere Marktanteils-Rückgewinne im Brokerage ermöglichen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest einer der Konkurrenten Trade Republic und Scalable Capital bald klassische Gebühren für den Aktienhandel verlangen wird, sei deutlich gesunken. So habe Trade Republic mittlerweile eine Market-Maker-Lizenz und Scalable habe einen eigenen Handelsplatz./ag/ajx/mis

     

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,42 % und einem Kurs von 33,70 auf Tradegate (16. Februar 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -17,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -3,96 %/+38,06 % bedeutet.




