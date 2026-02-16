Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 20 Euro - 'Hold'

Wie einige wissen, ist Centor ja eine Art Steckenpferd von mir und ich hatte vergangenes Jahr eine Art offenen Brief hier geschrieben und vorgeschlagen, einen zügigen Centor-Verkauf dem von MG vorzuziehen und die Vorzüge dieser Perke amgepriesen. Nun kommt es so und das ist auch gut so.





Zum Thema Auktionsverfahren. Dies ist üblich, um den maximalen Preis zu erhalten. Damit lässt sich für den Verkäufer in der Regel ein höherer Erlös erzielen als einzeln mit einem Interessenten oder einem Konglomerat zu verhandeln.





Als Gerresheimer 2015 Centor vom PE-Investor Montagu für 725 Millionen US-Dollar (etwa 650 Millionen Euro) übernahm, geschah dies auch im Auktionsverfahren.

Mandatiert wurde für den Verkauf damals von Montagu ebenfals Morgan Stanley, so wie jetzt von Gerresheimer ebenfalls.





Damals machte Centor 165 Millionen US-Dollar (etwa 150 Millionen Euro) Umsatz. Damals gab es neben PE mehrere strategische Interessenten neben Gerresheimer, die großes Interesse hatten. So zB auch Berry Global, die mittlerweile von Amcor übernommen wurden.





Mittlerweile dürfte Centor wohl so rund 225 Mio. Euro Umsatz machen. Wenn man die 2026er-Zahlen zugrunde legt, könnte das EBITDA bei schätzungsweise 80-85 Millionen Euro liegen, denn die Marge ist außerordentlich hoch, die Instandhaltungskosten äußerst niedrig und die Marktstellung ein absolutes Träumchen.





Centor hat auch im Adhärenz-Bereich (digitaler Deckel mit Erinnerungsfunktion bzw. Auswertungsoption via Chip, wann er geöffnet wurde) aufgerüstet. Auch sind etliche Pharmazie-Abfüllanlagen in den USA speziell auf die Standard-Vials von Centor ausgerichtet. Kurzum, Centor ist der Ferrari unter den Pillendosen.





Es würde mich nicht wundern, wenn es hier zu einer faustdicken positiven Überraschung kommt und dieses Filetstück sogar für 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro den Besitzer wechselt. So eine Perle kommt im Pharmabereich eigentlich nur alle 30 bis 40 Jahre mal auf den Markt, wenn überhaupt. Dass es nun nach 10 Jahren bereits erneut wieder angeboten wird, ist für etliche Interessenten die einmalige Megachance.





Ich möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber Centor könnte der Gamechanger für Gerresheimer werden. Für mich klingt es in der Pressemitteilung auch so, dass etliche Interessenten bereits angeklopft haben....auch das lässt einen sehr guten Verkaufspreis erwarten.





Aufgrund des starken Interesses von potenziellen Käufern hat Gerresheimer den Verkauf der 100-%-Tochter Centor Inc., USA, initiiert und plant diesen noch in diesem Jahr abzuschließen. Centor ist ein führender Anbieter von Verpackungssystemen für die Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente in den USA. Mit dem Verkauf, für den bereits die Investmentbank Morgan Stanley & Co. International plc mandatiert ist, will das Unternehmen seine Kapital- und Finanzierungsstruktur optimieren.









Nach dem Verkauf kann man sich mit dem Verkauf von Moulded Glass schön Zeit lassen, bis dieser Bereich mit oral liauids und Kosmetik die Durststrecke überwunden hat und in 2027 auch wieder zu einem akzeptablen Preis am Markt angeboten werden kann.





Kurzum, man kann jetzt jammern und sagen, "Oh nein, jetzt muss Gerresheimer sein bestes Tafelsilber Centor zu Geld machen" oder man kann optimistisch sein und sagen "Gottseidank hat Gerresheimer überhaupt noch so ein tolles extra zusätzliches Tafelsilber im Portfolio, das ihnen förmlich aus den Händen gerissen wird".















