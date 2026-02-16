ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 20 Euro - 'Hold'
- : Berenberg senkt Kursziel Gerresheimer auf 20€
- : Einstufung bleibt auf Hold, Vertrauen fragil.
- : Verkauf US-Tochter Centor kann Rettungsanker.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 19,64 auf Tradegate (16. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -22,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 678,02 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,54 %/+133,74 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 20 Euro
Wie einige wissen, ist Centor ja eine Art Steckenpferd von mir und ich hatte vergangenes Jahr eine Art offenen Brief hier geschrieben und vorgeschlagen, einen zügigen Centor-Verkauf dem von MG vorzuziehen und die Vorzüge dieser Perke amgepriesen. Nun kommt es so und das ist auch gut so.
Moinsen allen Leidenden, ich hatte heute ein längeres und sehr offenes Gespräch mit der IR-Abteilung von Gerresheimer und möchte meine Eindrücke hier teilen, weil ich glaube, dass etwas Sachlichkeit im Moment guttun kann.
Das Gespräch war strukturiert, transparent und keineswegs ausweichend. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendetwas beschönigt wird. Im Gegenteil, man hat sehr klar zwischen altem und neuem Management differenziert.
Ein zentraler Punkt war die wiederholte Prognoseanpassung. Die Erklärung war nachvollziehbar: Als die ursprüngliche Prognose abgegeben wurde, war das volle Ausmaß der noch schwebenden Bilanzthemen offenbar noch nicht vollständig erkennbar. Erst durch die zweite Prüfungsgesellschaft kamen weitere Details ans Licht, die nun bereinigt werden. Das heißt, die Korrekturen betreffen Altlasten aus der Vergangenheit und sind keine operative Verschlechterung unter dem neuen Management. Genau diese Themen werden jetzt konsequent und konservativ aufgearbeitet.
Zur Frage Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses wurde gesagt, dass das interne Ziel ist, bis zum 31. März 2026 einen testierbaren Abschluss vorliegen zu haben. Das ist keine Garantie, aber die selbst gesetzte Deadline. Wenn dieser Zeitplan eingehalten wird, könnte im April veröffentlicht werden. Aktuell geht es nicht um neue Probleme, sondern um die formale Finalisierung und Abstimmung im Prüfprozess.
Ich habe explizit nach möglichen weiteren Risiken gefragt. Die Aussage war klar: Nach jetzigem Stand ist alles aufgearbeitet. Es gibt keine weiteren „Leichen im Keller“, sondern nur noch den Abschluss des Prüfverfahrens.
Zum Thema Centor-Verkauf wurde erläutert, dass dies Plan B war. Ursprünglich war eine andere Finanzierungsstruktur vorgesehen, die aufgrund des fehlenden Testats nicht umgesetzt werden konnte. Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um einen Notverkauf. Die Banken spielen mit, es besteht kein akuter Zeitdruck, es gibt Interessenten und sollte kein adäquates Angebot kommen, wäre auch ein Auktionsprozess möglich. Es soll nichts verramscht werden.
Deutlich wurde auch die strategische Neuausrichtung. Während früher stark wachstumsgetrieben agiert wurde, liegt der Fokus jetzt klar auf Cashflow, Wertschaffung und operativer Disziplin. Man spürt, dass hier bewusst ein anderer Kurs gefahren wird. Weg von „Wachstum um jeden Preis“, hin zu nachhaltiger Profitabilität.
Auch das Thema Managementkäufe habe ich angesprochen. Die Antwort: Aktuell dürfen bestimmte Personen wegen Insiderstatus und nicht testiertem Abschluss nicht kaufen. Nach Vorliegen des Testats wäre das sehr wahrscheinlich möglich. Es wäre schon investiert worden, die Anwälte haben hier jedoch ein Veto wegen Wissensvorsprung eingelegt. Das würde aus meiner Sicht ein starkes Signal senden.
Zur Finanzierung wurde klar gesagt, dass die Covenants nicht gerissen sind und keine akute Liquiditätsproblematik besteht. Die Situation ist anspruchsvoll, aber beherrschbar.
Mein persönliches Fazit nach dem Gespräch: Die Lage ist unangenehm, vor allem wegen des Vertrauensverlustes und der Unsicherheit. Aber es ist nicht das Bild eines Unternehmens, das vor dem Abgrund steht. Es wirkt eher wie eine Phase der Bereinigung und des strategischen Neustarts. Der entscheidende Punkt wird das Testat sein. Wenn das sauber kommt, dürfte sich auch das Narrativ am Markt verändern.
Das ist keine Kaufempfehlung, sondern einfach meine Einordnung nach direktem Austausch mit IR. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, die aktuelle Situation etwas ruhiger zu bewerten. So Long
Hiobsbotschaften, Nackenschläge, Knüppel zwischen die Beine und als weiter eins mit dem Holzhammer auf den Kopf. Immer und immer wieder. Als Gerresheimer-Aktionär muss man sehr leidensfähig sein und jedes Mal denkt man, nun sind doch hoffentlich alle Bad News raus und man wundert sich, dass die Leerverkäufer noch immer nicht glattstellen und kurz danach hat man wieder einen negativen Aha-Effekt. Eigentlich müsste der Aufsichtsrat, bis auf das Neu-Mitglied Klaus Röhrig (AOC), komplett zurücktreten. Die Altlasten, die das Ex-Management hinterlassen hat, muss auch der Aufsichtsrat verantworten. Einzig positiv, man hat den Eindruck, das neue Management, insbesondere der neue Finanzvorstand, räumt nun auf und sorgt für Transparenz und ein sauberes Haus. Das kann nur gut sein für die Zukunft. Im Hier und Jetzt ist es aber unheimlich schmerzhaft. Was soll ich noch mehr dazu sagen? Wenn man es sich schönreden wollte, würde man sagen, wenigstens keine Kapitalerhöhung und es bleibt zudem die Hoffnung, dass das Filetstück Centor mehrere potentielle Käufer anlockt und der zu erzielende Verkaufspreis sehr ansehnlich sein dürfte und das sogar zeitnah. Besser als ein kurzfristiger Notverkauf von Moulded Glass zum Tiefstpreis. Die Reihenfolge erachte ich als sinnvoll. Moulded Glass muss noch weiter transformiert werden und kann dann in 2027 bei hoffentlich besserer Ertragslage veräußert werden. Bis dahin heißt es, Augen zu und durch oder Flinte ins Korn werfen. Durchbeißen oder aufgeben. Haltet mich für blöd oder ignorant, aber ich bleibe an Bord und stocke weiter auf. Aber das muss jeder individuell entscheiden. Ich brauche einen langen Atem, dessen bin ich mir bewusst, aber ich gehe diesen Weg. Ich habe die Hoffnung, dass der ganze Dreck nun aus der Bilanz rausgekehrt wird und sich dies irgendwann auszahlen wird. Die Zeiten, als man von 70 oder 90 Euro träumte, sind zunächst ausgeträumt. Ich bin realistisch und weiß, dass 2026 und 2027 steinig werden wird. Aber das Blatt kann sich irgendwann auch wenden und wenn es 2028 ist. Kopfhoch und es durchstehen oder abhaken und resignieren. Eins von beidem. Ich habe mich für das Durchhalten entschieden. Kann aber auch jeden verstehen, der mir hierfür den Vogel zeigt und sich aus der Aktie verabschiedet.