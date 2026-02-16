    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 20 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • : Berenberg senkt Kursziel Gerresheimer auf 20€
    • : Einstufung bleibt auf Hold, Vertrauen fragil.
    • : Verkauf US-Tochter Centor kann Rettungsanker.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 20 Euro - 'Hold'
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter Centor könnte ein Rettungsanker sein, schrieb Analyst Christian Ehmann am Freitagabend. Sein Vertrauen in die Ertragsqualität des Spezialverpackungsherstellers werde aber neben den Bilanzierungsunregelmäßigkeiten auch von wesentlichen Wertminderungen, einer schwächeren Profitabilität und dem im Konsensvergleich enttäuschenden Ausblick untergraben./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Gerresheimer

    -1,60 %
    -22,91 %
    -23,73 %
    -19,37 %
    -74,80 %
    -73,40 %
    -78,86 %
    -68,94 %
    -55,27 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 19,64 auf Tradegate (16. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -22,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 678,02 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -8,54 %/+133,74 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 20 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Realisierbarkeit kräftiger Ertragsziele bis 2027 (Umsatz ~2,5 Mrd., EBITDA ~610 Mio., Marge ~24–25%, EPS ~8,50 via Aktienreduktion) versus Skepsis. Diskutiert werden Centor‑Verkauf/Deleveraging, erhöhte Abschreibungs‑/Kapitalerhöhungsrisiken, schwache 2025‑Guidance (Marge 16,5–17,5%), 2026er Ziel 18–19%, fehlende Transparenz, benötigter Ramp‑up neuer Werke; Aktienrückkäufe gelten kurzfristig als unwahrscheinlich.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg senkt Ziel für Gerresheimer auf 20 Euro - 'Hold' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Gerresheimer angesichts der Bilanzverschiebung wegen andauernder Untersuchungen von 30 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der ebenfalls angekündigte Verkauf der US-Tochter …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     