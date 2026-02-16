    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kölner Rosenmontagszug gestartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Größter Rosenmontagszug in Köln: Sonne nach Schnee
    • Satirische Wagen: Trump, AfD-Schlange, Politikspott
    • 11500 Teilnehmer; 300t Süßigkeiten, 300000 Sträuße
    Kölner Rosenmontagszug gestartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    KÖLN (dpa-AFX) - In Köln hat sich am Vormittag der größte deutsche Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Passend zum Start brach die Sonne durch - am Vorabend hatte es noch geschneit.

    Die Persiflagewagen zeigen dieses Jahr unter anderem US-Präsident Donald Trump, dessen Gesäß mit Küssen etwa von "Merz", "Macron" und "Nato" übersät ist. Auf einem anderen Wagen sieht man eine blaue AfD-Schlange, die im Stil der Python Kaa aus dem "Dschungelbuch" einen deutschen Michel umschlingt.

    Weitere Wagen behandeln die grausame Niederschlagung der Proteste im Iran, die Aufrüstung und KI. Auch Streitereien zwischen Union und SPD in der Bundesregierung werden persifliert - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sind zu sehen, wie sie sich in Sadomaso-Outfits gegenseitig Schmerzen bereiten.

    300 Tonnen Süßigkeiten werden geworfen

    Die etwa 11.500 Teilnehmer des Kölner Rosenmontagszugs verteilen 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 Blumensträuße und Tausende Stoffpuppen und kleine Präsente. Das Wurfmaterial wird von den einzelnen Zugteilnehmern selbst bezahlt.

    Zugleiter Marc Michelske sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass es sei kein Problem, dass es am Sonntagabend noch geschneit habe, inzwischen sei der Schnee weggeschmolzen. "Jetzt ist es nass - auch okay, alles gut."

    NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte der dpa, ein Tag wie dieser sei einerseits wunderschön und toll, andererseits aber auch immer mit großen Risiken verbunden "und deswegen für die Polizei wahnsinnig anstrengend". Dass er in Köln im Zug mitfahre und nicht in Düsseldorf, führte er darauf zurück, dass Köln ein kleines bisschen näher an seinem Heimatort liege./cst/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Kölner Rosenmontagszug gestartet In Köln hat sich am Vormittag der größte deutsche Rosenmontagszug in Bewegung gesetzt. Passend zum Start brach die Sonne durch - am Vorabend hatte es noch geschneit. Die Persiflagewagen zeigen dieses Jahr unter anderem US-Präsident Donald Trump, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     