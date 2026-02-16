Verbio - Aktie zieht deutlich an - 16.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verbio Aktie. Mit einer Performance von +4,74 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,40€, mit einem Plus von +4,74 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Verbio AG ist ein führender europäischer Biokraftstoffhersteller, spezialisiert auf Biodiesel, Bioethanol und Biomethan. Mit einer starken Marktstellung und innovativen Technologien hebt sich Verbio von Konkurrenten wie Neste und ADM ab.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Verbio einen Gewinn von +41,63 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,76 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,82 %. Im Jahr 2026 gab es für Verbio bisher ein Plus von +15,00 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Verbio Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,76 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate +41,63 % 1 Jahr +161,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Verbio: positive Turnaround‑Signale (wieder positiver Free Cashflow, sinkende Nettoverschuldung), steigende THG‑Quoten/-preise und höhere Ethanolpreise als Ertragsmotor, Analystenhochstufungen und regulatorische Einflüsse (RED‑III, Zertifizierungsprüfungen), dazu Unsicherheit über Timing des Indien‑Geschäfts und Marktpreisbildung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,63 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Archer Daniels Midland Company und Co.

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,58 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.