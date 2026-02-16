Raus aus US-Aktien: KI - die kreative Zerstörung der Wall Street!

US-Aktien performen im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten so schlecht wie seit dem Jahr 1995 nicht mehr - Zufall? Nein. Es ist die Folge der kreativen Zerstörung durch KI, bei der die großen Tech-Aktien als Dominatoren der Wall Street besonders stark betroffen sind: aus Margen-starken Unternehmen werden kapitalintensive Unternehmen mit gigantischen Investitionen ohne Aussicht auf Gewinne durch diese Investitionen. Nun kannibalisieren die KI-Firmen sich zusätzlich selbst - die wichtigsten KI-Modelle der Zukunft werden für die meisten Anwender kostenlos sein. Einerseits "zerstört" KI ganze Branchen (so zumindest die Sorge) - andererseits wird die Sorge um die gigantischen KI-Investitionen an der Wall Street immer größer..

