    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Raus aus US-Aktien: KI - die kreative Zerstörung der Wall Street!

    Es ist die Folge der kreativen Zerstörung durch KI, bei der die großen Tech-Aktien als Dominatoren der Wall Street besonders stark betroffen sind

     

    US-Aktien performen im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten so schlecht wie seit dem Jahr 1995 nicht mehr - Zufall? Nein. Es ist die Folge der kreativen Zerstörung durch KI, bei der die großen Tech-Aktien als Dominatoren der Wall Street besonders stark betroffen sind: aus Margen-starken Unternehmen werden kapitalintensive Unternehmen mit gigantischen Investitionen ohne Aussicht auf Gewinne durch diese Investitionen. Nun kannibalisieren die KI-Firmen sich zusätzlich selbst - die wichtigsten KI-Modelle der Zukunft werden für die meisten Anwender kostenlos sein. Einerseits "zerstört" KI ganze Branchen (so zumindest die Sorge) - andererseits wird die Sorge um die gigantischen KI-Investitionen an der Wall Street immer größer..

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Goldpreis fällt: Fed-Hoffnung stützt, Händler kassieren ab

     

    Das Video "Raus aus US-Aktien: KI - die kreative Zerstörung der Wall Street! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Raus aus US-Aktien: KI - die kreative Zerstörung der Wall Street! US-Aktien performen im Vergleich zu den internationalen Aktienmärkten so schlecht wie seit dem Jahr 1995 nicht mehr - Zufall? Nein.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     