Deutlicher Kurssprung bei der Optimi Health Aktie - 16.02.2026

Die Optimi Health Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +10,19 % auf 0,2380€ zulegen. Das sind +0,0220 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Optimi Health Aktie. Nach einem Plus von +2,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,2380€, mit einem Plus von +10,19 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Optimi Health verbessert das Wohlbefinden durch pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel. Als aufstrebender Akteur im Wellnessmarkt konkurriert es mit Nature's Way und Herbalife, hebt sich jedoch durch seltene Pflanzenextrakte und Transparenz ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Optimi Health Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +16,52 %.

Allein seit letzter Woche ist die Optimi Health Aktie damit um +26,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Optimi Health auf +42,55 %.

Optimi Health Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,42 % 1 Monat +44,86 % 3 Monate +16,52 % 1 Jahr +90,07 %

Informationen zur Optimi Health Aktie

Es gibt 96 Mio. Optimi Health Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,95 Mio. € wert.

EQS-News: Optimi Health Corp. / Schlagwort(e): Miscellaneous Optimi Health meldet Beginn der ersten MDMA-gestützten Behandlungen im Jahr 2026 in einem erweiterten Netzwerk australischer Kliniken 16.02.2026 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der …

Optimi Health Aktie jetzt kaufen?

Ob die Optimi Health Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Optimi Health Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.