    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDF Deutsche Forfait AktievorwärtsNachrichten zu DF Deutsche Forfait

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DF Deutsche Forfait Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 16.02.2026

    Am 16.02.2026 ist die DF Deutsche Forfait Aktie, bisher, um +9,48 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DF Deutsche Forfait Aktie.

    Besonders beachtet! - DF Deutsche Forfait Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 16.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

    DF Deutsche Forfait Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die DF Deutsche Forfait Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,48 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +29,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DF Deutsche Forfait Aktie. Nach einem Plus von +29,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,3500. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DF Deutsche Forfait einen Gewinn von +400,00 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +321,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +268,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DF Deutsche Forfait eine positive Entwicklung von +554,82 % erlebt.

    DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +321,57 %
    1 Monat +268,57 %
    3 Monate +400,00 %
    1 Jahr +370,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der DF Deutsche Forfait: Streit, ob es sich um echte Neubewertung oder Pump‑and‑Dump handelt. Erwähnt werden die Sanierung 2016, solide Halbjahreszahlen, hohes Eigenkapital und Barmittel, Zukäufe (Vagabund‑Brauerei, Blutplasma/Darman Ara) und mögliche Iran‑Geschäfte. Kritik an Management‑Transparenz, hohe Tradegate‑Umsätze, Spekulationen über großen Deal oder Squeeze‑out.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

    Zur DF Deutsche Forfait Diskussion

    Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

    Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,89 Mio. € wert.

    Silber, ZIM Integrated Shipping Services & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,01 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,50 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,39 %. UniCredit legt um +2,10 % zu

    DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DF Deutsche Forfait

    +6,90 %
    +321,57 %
    +268,57 %
    +400,00 %
    +370,80 %
    +180,43 %
    +403,91 %
    +357,45 %
    -92,62 %
    ISIN:DE000A2AA204WKN:A2AA20



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! DF Deutsche Forfait Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 16.02.2026 Am 16.02.2026 ist die DF Deutsche Forfait Aktie, bisher, um +9,48 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DF Deutsche Forfait Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     