DF Deutsche Forfait Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 16.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die DF Deutsche Forfait Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +9,48 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +29,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DF Deutsche Forfait Aktie. Nach einem Plus von +29,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 6,3500€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DF Deutsche Forfait einen Gewinn von +400,00 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +321,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +268,57 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DF Deutsche Forfait eine positive Entwicklung von +554,82 % erlebt.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +321,57 % 1 Monat +268,57 % 3 Monate +400,00 % 1 Jahr +370,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursrallye der DF Deutsche Forfait: Streit, ob es sich um echte Neubewertung oder Pump‑and‑Dump handelt. Erwähnt werden die Sanierung 2016, solide Halbjahreszahlen, hohes Eigenkapital und Barmittel, Zukäufe (Vagabund‑Brauerei, Blutplasma/Darman Ara) und mögliche Iran‑Geschäfte. Kritik an Management‑Transparenz, hohe Tradegate‑Umsätze, Spekulationen über großen Deal oder Squeeze‑out.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,89 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,01 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +1,50 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,39 %. UniCredit legt um +2,10 % zu

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.