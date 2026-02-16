Viromed Medical - Aktie schießt in die Höhe +15,20 % - 16.02.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +90,41 % bei Viromed Medical.

Die Viromed Medical Aktie notiert aktuell bei 7,2000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +15,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,9500 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Viromed Medical Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -20,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,2000€, mit einem Plus von +15,20 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Viromed Medical Aktie damit um -14,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +75,13 % gewonnen.

Viromed Medical Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,09 % 1 Monat +54,48 % 3 Monate +90,41 % 1 Jahr +296,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Viromed Medical Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen auf die MHH‑Pressekonferenz (aktueller Kurs 7,20 EUR, starke Intraday‑Volatilität; zuvor teils −20% nach fehlender Begleit‑PR), Diskussion über Unternehmenskommunikation versus wissenschaftliche Embargo‑/Publikationsstrategie, Bewertung anhand präklinischer Daten und Partnerschaften (MHH, HZI, UKS, Relyon), Governance als Qualitätsmerkmal sowie Risiko/Chance‑Einschätzung und Kaufgelegenheiten bei Dips.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Viromed Medical eingestellt.

Informationen zur Viromed Medical Aktie

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges Viromed Medical AG: Weltweit einzigartige präklinische Datenbasis – Saarland-Validierung als Schlüssel zur ersten physikalischen Lungenanwendung 16.02.2026 / 10:14 CET/CEST Für den Inhalt der …

Viromed Medical Aktie jetzt kaufen?

Ob die Viromed Medical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.