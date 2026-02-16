    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsViromed Medical AktievorwärtsNachrichten zu Viromed Medical

    Viromed Medical - Aktie schießt in die Höhe +15,20 % - 16.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Viromed Medical Aktie bisher um +15,20 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Viromed Medical Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Viromed Medical Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 16.02.2026

    Die Viromed Medical Aktie notiert aktuell bei 7,2000 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +15,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,9500  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Viromed Medical Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -20,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 7,2000, mit einem Plus von +15,20 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +90,41 % bei Viromed Medical.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Viromed Medical Aktie damit um -14,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +54,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +75,13 % gewonnen.

    Viromed Medical Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,09 %
    1 Monat +54,48 %
    3 Monate +90,41 %
    1 Jahr +296,97 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Viromed Medical Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen auf die MHH‑Pressekonferenz (aktueller Kurs 7,20 EUR, starke Intraday‑Volatilität; zuvor teils −20% nach fehlender Begleit‑PR), Diskussion über Unternehmenskommunikation versus wissenschaftliche Embargo‑/Publikationsstrategie, Bewertung anhand präklinischer Daten und Partnerschaften (MHH, HZI, UKS, Relyon), Governance als Qualitätsmerkmal sowie Risiko/Chance‑Einschätzung und Kaufgelegenheiten bei Dips.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Viromed Medical eingestellt.

    Zur Viromed Medical Diskussion

    Informationen zur Viromed Medical Aktie

    Es gibt - Viromed Medical Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

    Viromed Medical Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Viromed Medical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Viromed Medical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Viromed Medical

    +14,40 %
    -14,09 %
    +54,48 %
    +90,41 %
    +615,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN



