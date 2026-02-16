TKMS Aktie gewinnt an Wert - 16.02.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in TKMS investiert war, konnte einen Gewinn von +32,39 % verbuchen.

Die TKMS Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +2,26 % auf 95,00€ zulegen. Das sind +2,10 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TKMS Aktie. Nach einem Plus von +2,31 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 95,00€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um +2,46 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TKMS eine positive Entwicklung von +40,86 % erlebt.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,46 % 1 Monat +3,25 % 3 Monate +32,39 % 1 Jahr -2,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung von TKMS: Nutzer diskutieren den sehr hohen Auftragsbestand (rund 18–20+ Mrd., Auslastung bis 2040) versus den moderaten Umsatzausblick und EBIT‑Guidance (leichtes Wachstum, EBIT‑Spanne ~100–150 Mio.). Streitpunkt ist, ob die Aktie überbewertet oder noch unterbewertet gegenüber Rüstungs‑Peers ist; zudem werden Timing der Ertragswirkung, Margensteigerung und jüngste strategische Deals als fundamentale Kursfaktoren erörtert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,04 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.