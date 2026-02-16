    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Hochtief Aktie bestätigt den positiven Trend - 16.02.2026

    Am 16.02.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um +3,97 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Hochtief ist ein global führendes Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastrukturprojekte. Es bietet Bau- und Ingenieurdienstleistungen an und ist international stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind Vinci, ACS und Skanska. Hochtief punktet mit innovativen Bauverfahren und starker Präsenz in den USA und Australien.

    Hochtief aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.02.2026

    Mit einer Performance von +3,97 % konnte die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hochtief Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 382,60. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Hochtief investiert war, konnte einen Gewinn von +34,97 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um +5,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Hochtief eine positive Entwicklung von +14,20 % erlebt.

    Hochtief Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,95 %
    1 Monat +4,12 %
    3 Monate +34,97 %
    1 Jahr +159,03 %

    Informationen zur Hochtief Aktie

    Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,75 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.02. - FTSE Athex 20 stark +1,96 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ruhiger Start - Dax will über 25.000 Punkte


    Nach der wechselhaften Vorwoche ist der Dax am Montag etwas höher ins Rennen gegangen. Im frühen Handel testete der deutsche Leitindex die runde Marke von 25.000 Punkten. Zuletzt gewann er etwas darunter 0,26 Prozent auf 24.980 Zähler. Der MDax

    Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 371 Euro - ACS hochgestuft


    Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 163 auf 371 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Als führende Auftragnehmer im Bereich des Baus von Rechenzentren seien Hochtief und der Mutterkonzern ACS bestens …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

    Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,63 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,24 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,44 %.

    Hochtief Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hochtief

    +3,59 %
    +5,95 %
    +4,12 %
    +34,97 %
    +159,03 %
    +546,70 %
    +393,14 %
    +356,81 %
    +1.587,17 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000



