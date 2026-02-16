    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTechnotrans AktievorwärtsNachrichten zu Technotrans

    Technotrans Aktie im Ausverkauf - -6,48 % - 16.02.2026

    Am 16.02.2026 ist die Technotrans Aktie, bisher, um -6,48 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Technotrans Aktie.

    Technotrans ist ein führender Anbieter von Flüssigkeitstechnologien mit Fokus auf Kühlung und Temperierung, besonders in der Druck- und Kunststoffindustrie. Das Unternehmen konkurriert mit Donaldson und Parker Hannifin und zeichnet sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen aus.

    Technotrans aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.02.2026

    Die Technotrans Aktie notiert aktuell bei 30,30 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,48 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,10  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,19 %, geht es heute bei der Technotrans Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Technotrans mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,03 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -15,61 % verloren.

    Technotrans Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,57 %
    1 Monat -15,85 %
    3 Monate -9,03 %
    1 Jahr +87,68 %

    Informationen zur Technotrans Aktie

    Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,30 Mio. € wert.

    Technotrans übertrifft Prognosen: Profitabilität 2025 deutlich gesteigert


    technotrans startet mit Rückenwind ins Jahr 2025: höhere Profitabilität, starke Rendite und klare Wachstumsstrategie bis 2030 prägen die nächste Entwicklungsphase.

    Technotrans Significantly Boosts Profitability in 2025, Exceeds ROCE Targets


    technotrans closes FY2025 with stronger margins, higher returns and solid growth, setting the stage for its next strategic chapter under extended leadership.

    technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose


    EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose 16.02.2026 / 07:00 CET/CEST Für den Inhalt der …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Technotrans

    Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,56 %. GEA Group notiert im Plus, mit +0,08 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,85 %. Eaton legt um +1,25 % zu

    Technotrans Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Technotrans

    -8,02 %
    -12,57 %
    -15,85 %
    -9,03 %
    +87,68 %
    +20,08 %
    +14,29 %
    +94,53 %
    +7,89 %
    ISIN:DE000A0XYGA7WKN:A0XYGA



