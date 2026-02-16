Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung arbeitet weiterhin an einer LÃ¶sung, um den reibungslosen Betrieb der Raffinerie Schwedt sicherzustellen und drohende EngpÃ¤sse in der Kraftstoffversorgung zu vermeiden. Das teilte eine Sprecherin der Ostbeauftragten Elisabeth Kaiser (SPD) am Montag mit.Die aktuelle Situation stelle eine Herausforderung dar, doch es bestehe kein Anlass zur Sorge, da MaÃŸnahmen ergriffen wÃ¼rden, um die Versorgungssicherheit zu gewÃ¤hrleisten. Schwedt "ein wesentlicher Versorgungspunkt fÃ¼r Ostdeutschland", so die Sprecherin. Der Standort mÃ¼sse deshalb gesichert und zukunftsfest gemacht werden. Die dynamische Lage werde von Kaiser eng begleitet.Die Bundesregierung arbeite an einer sanktionskonformen LÃ¶sung, um den Betrieb der PCK Raffinerie in Schwedt sicherzustellen. Die kontinuierliche Arbeit an LÃ¶sungen sei von groÃŸer Bedeutung, um die Versorgungssicherheit zu gewÃ¤hrleisten.Hintergrund der BemÃ¼hungen der Bundesregierung sind US-Sanktionen. Die Bundesregierung versucht, in Verhandlungen mit dem US-Finanzministerium eine VerlÃ¤ngerung der Produktionserlaubnis fÃ¼r die Raffinerie, die mehrheitlich deutschen TÃ¶chtern des russischen Konzerns Rosneft gehÃ¶rt, zu erwirken. Die Aussetzung der Sanktionen ist bisher bis zum 29. April befristet.