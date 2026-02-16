Warburg Research senkt Ziel für KWS Saat auf 91,50 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 63,80 auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um -10,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,66 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,10 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von +16,17 %/+46,00 % bedeutet.