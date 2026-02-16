Skymantics Europe nutzt DataGenesis, um digitale Zwillinge der nächsten Generation in Europa mit hochpräzisen synthetischen Populationen zu versorgen

ZARAGOZA, ES / ACCESS Newswire / 16. Februar 2026 / Die DataGenesis-Plattform von Skymantics Europe unterstützt die Entwicklung europäischer digitaler Zwillinge. Durch die Bereitstellung hochpräziser, hochauflösender synthetischer Bevölkerungsdatensätze ermöglicht DataGenesis die Simulation komplexer demografischer, sozioökonomischer und gesundheitlicher Merkmale, was eine präzise Zukunftsszenarioplanung und eine widerstandsfähigere Politikgestaltung auf dem gesamten Kontinent ermöglicht.

Da Europa in eine anspruchsvollere Phase der digitalen Modellierung eintritt, ist es von größter Bedeutung, die „menschliche Dimension” in Erdsystem- und Stadtmodelle zu integrieren. DataGenesis begegnet dieser Herausforderung durch die Erstellung „digitaler Zwillinge” von Bevölkerungsgruppen, die die statistische Integrität und multidimensionale Komplexität realer Gemeinschaften bewahren, ohne sensible personenbezogene Daten zu verwenden oder offenzulegen.

Integration menschlicher Dynamiken in digitale Ökosysteme

Die DataGenesis-Plattform von Skymantics schließt die Lücke zwischen Umweltdaten und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ihr ausgereifter modellbasierter KI-Ansatz bietet:

- Granulare Bevölkerungsmodellierung: Generierung synthetischer Individuen mit detaillierten Attributen, darunter sozioökonomischer Status, Beschäftigungssektoren und Gesundheitsprofile (z. B. Anfälligkeit für Umweltstressoren).

- SSP-konforme Prognosen: Die Fähigkeit, diese synthetischen Bevölkerungsgruppen auf zukünftige Jahre zu projizieren, vollständig im Einklang mit den Shared Socioeconomic Pathways (SSP)-Narrativen, zur Unterstützung langfristiger Klima- und Stadtresilienzstrategien.

- Privacy-First-„Was-wäre-wenn“-Analyse: Anstelle einer einfachen Verschleierung verwendet DataGenesis modellbasierte KI und erstellt Datensätze, die von Natur aus privat und DSGVO-konform sind, sodass Behörden Krisenreaktionen und Infrastrukturänderungen in einer risikofreien virtuellen Umgebung testen können.

Ausrichtung auf europäische strategische Ziele

Die von DataGenesis bereitgestellten Funktionen wurden speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der neuesten europäischen digitalen Rahmenwerke zu erfüllen. Von der Verbesserung der „Socio-economic Digital Twin”-Funktionen, die in großen kontinentalen Initiativen angestrebt werden, bis hin zur Unterstützung der Local Digital Twin Toolboxes liefert Skymantics die hochauflösenden Daten, die für den Übergang von der Überwachung zu umsetzbaren Vorhersagen erforderlich sind.