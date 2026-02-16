    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    Hellofresh weiter mau - Kepler pessimistisch für Kochboxen

    Für Sie zusammengefasst
    • :Aktie nahe Rekordtief schloss bei 5,20€(-0,4%)
    • :Analyst halbiert Ziel auf 5,50€; streicht Kauf
    • :Guter Cashflow, schwache Umsätze Rückgang 2027
    FRANKFURT (dpa-AFX) - In Sichtweite ihres Rekordtiefs vom Juni 2024 bei 4,422 Euro haben sich am Montag die Aktien von Hellofresh letztlich kaum berappeln können. Im laufenden Stabilisierungsversuch seit dem Jahrestief vom Donnerstag nach den Eckdaten drehten sie kurz ins Plus, verbuchten zuletzt aber wieder einen Verlust von 0,4 Prozent auf 5,20 Euro.

    Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux zog ein eher maues Fazit der vergangene Woche veröffentlichen Hellofresh-Eckdaten für 2025 und halbierte sein Kursziel mit nun 5,50 Euro nahezu. Folglich strich er auch seine Kaufempfehlung.

    Hellofresh habe zwar Fortschritte mit seinem Effizienzprogramm gemacht, beispielsweise einen starken Finanzmittelfluss erzielt. Die Umsatztrends blieben jedoch schwach, sowohl bei den klassischen Kochboxen als auch den Fertigmenüs. Mit Blick auf die Kochboxen hat Sauer das Vertrauen in ein Erreichen des Umsatztiefs 2026 verloren und geht 2027 von einem weiteren Rückgang aus.

    In der Corona-Krise hatten Hellofresh Ende 2021 einmal 97,50 Euro gekostet. Damals gab es massive Einschränkungen für den Besuch von Restaurants und die neue Corona-Variante Omikron wurde gerade entdeckt. In den folgenden zweieinhalb Jahren verloren Hellofresh rund 95 Prozent an Wert./ag/ajx

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 5,17 auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -13,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 899,21 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +94,86 %/+16,91 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HelloFreshs fundamentale Probleme: schrumpfende Kochbox‑Zahlen, ein schwaches RTE‑Geschäft mit Abschreibungsrisiken, Marktaustritte (Italien, Spanien) und kurzfristige Gewinnzuwächse durch Kostenkürzungen. Teilnehmer bemängeln das Management, sehen die Bewertung als sehr niedrig und diskutieren Leerverkäufe sowie nur begrenzte Kurschancen ohne klaren Turnaround.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

