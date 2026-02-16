Hellofresh weiter mau - Kepler pessimistisch für Kochboxen

Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D





1) Kochboxen: Man feiert sich, weil zum x-ten Quartal in Folge der Schwund kleiner wird. Nein, es gibt kein Wachstum, nein, es gibt nicht mal Stagnation. Die Zahlen fallen und man findet es geil, dass sie weniger fallen als im Quartal davor. Absoluter Wahnsinn, so was als positiv zu verkaufen. Ganz ehrlich, in keinster Weise ist hier irgendein "Boden an treuen Kunden" zu sehen... man könnte genauso den Trend fortschreiben und sagen, dass irgendwann die Kundenzahl gegen Null gehen muss, weil wir fallen fallen fallen und immer weiter fallen (übertrieben gesprochen...).





2) RTE: Wie kann man sich so dermaßen verschätzen? In keinster Weise ein Produkt, welches der Markt nachfrägt, obwohl die Verbraucherstimmung (insb. in den USA) nicht mehr am Boden ist, obwohl "e-Commerce Food" eigentlich ein Megatrend sein sollte, obwohl Factor z.B . in den USA immer bekannter wird, obwohl man z.B. in Deutschland neu startet und demnach eine niedrige Absprungbasis hat etc.





3) Man feiert sich für positive Profit.kennzahlen in der GuV. Dass diese aber nur aus Sparmaßen resultieren zeigt, dass das nichts zum Feiern ist. Das schafft jedes Unternehmen, wenn man Marketing einstellt, Schulungen und interne Feiern absagt und sich aus Märkten zurückzieht, dass kurzfristig die bottom line in der GuV besser aussieht. Problem ist nur, dass diese Maßnahmen nur kurzfristig funktionieren (und auch irgendwann erschöpft sind) und im Grunde nur das schwache Geschäftsmodell überdecken sollen.





4) Was soll der Kommentar mit Januar 2026? Wetter war kalt also weiß man jetzt schon, der dass Umsatz und die Profitabilität leidet? Hää?? :D Im Grunde schafft man sich jetzt schon wieder die Ausrede, dass 2026 auch wieder nix wird. Erinnert mich an die Wasser-Zertifikate, die man vor 3 Jahren mal vergessen hatte zu beantragen. War dann der Grund, dass RTE damals schlecht lief. :D





Mein Gott, ich frag mich ja wirklich wo das hinführen soll. Die Bewertung ist natürlich absurd niedrig. Ehrlicherweise ist das Geschäftsmodell als Solches aber halt auch absurd sinnbefreit. Es gibt soooo viele Megatrends, die EIGENTLICH total positiv für HF sein sollten - zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es einfach so, dass die Produkte reine (Corona) Hype-Produkte sind und die Menschheit mittlerweile kapiert, dass man sich die Paprika nicht überteuert in einem Schukarton vom Postboten bringen lassen muss.