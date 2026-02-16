AKTIE IM FOKUS
Hellofresh weiter mau - Kepler pessimistisch für Kochboxen
- :Aktie nahe Rekordtief schloss bei 5,20€(-0,4%)
- :Analyst halbiert Ziel auf 5,50€; streicht Kauf
- :Guter Cashflow, schwache Umsätze Rückgang 2027
FRANKFURT (dpa-AFX) - In Sichtweite ihres Rekordtiefs vom Juni 2024 bei 4,422 Euro haben sich am Montag die Aktien von Hellofresh letztlich kaum berappeln können. Im laufenden Stabilisierungsversuch seit dem Jahrestief vom Donnerstag nach den Eckdaten drehten sie kurz ins Plus, verbuchten zuletzt aber wieder einen Verlust von 0,4 Prozent auf 5,20 Euro.
Analyst Sven Sauer von Kepler Cheuvreux zog ein eher maues Fazit der vergangene Woche veröffentlichen Hellofresh-Eckdaten für 2025 und halbierte sein Kursziel mit nun 5,50 Euro nahezu. Folglich strich er auch seine Kaufempfehlung.
Hellofresh habe zwar Fortschritte mit seinem Effizienzprogramm gemacht, beispielsweise einen starken Finanzmittelfluss erzielt. Die Umsatztrends blieben jedoch schwach, sowohl bei den klassischen Kochboxen als auch den Fertigmenüs. Mit Blick auf die Kochboxen hat Sauer das Vertrauen in ein Erreichen des Umsatztiefs 2026 verloren und geht 2027 von einem weiteren Rückgang aus.
In der Corona-Krise hatten Hellofresh Ende 2021 einmal 97,50 Euro gekostet. Damals gab es massive Einschränkungen für den Besuch von Restaurants und die neue Corona-Variante Omikron wurde gerade entdeckt. In den folgenden zweieinhalb Jahren verloren Hellofresh rund 95 Prozent an Wert./ag/ajx
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 5,17 auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -13,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,07 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 899,21 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +94,86 %/+16,91 % bedeutet.
Die Zahlen für Q4 entsprechen eigentlich den Erwartungen. Bei RTE sieht es weiter nicht gut aus. Die Kochboxen schrumpfen weiter, aber langsamer und die Marge ist hier mit 13 % wirklich stark! Das macht etwas Hoffnung. Die Kommentare in der AdHoc lassen aber wieder mal nichts gutes erwarten... Leider bleibt Hellofresh weiterhin ein Trauerspiel
Von Quartal zu Quartal versagt das Management und es wird immer schlimmer und schlimmer. Sobald ich eine Änderung in den Zahlen sehe, geh ich gerne wieder rein, aber bis dahin bin ich an der Seitenlinie. Das Prinzip Hoffnung hat in meinem Depot nicht verloren und diese Firma ist kein Investment für mich solange das Managament nicht endlich gegensteuert.
Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D