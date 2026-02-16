Goldjagd im Schatten der Giganten Nevadas

Lodestar Metals steht mit seinem Goldprojekt im US-Bundesstaat Nevada vor dem Bohrstart – und das mitten in einem der produktivsten Goldkorridore der Welt. Für Anleger eröffnet sich damit eine Einstiegschance in einen Goldexplorer mit erfahrenem Team.

Das kanadische Unternehmen Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) treibt mit seinem Goldprojekt „Gold Run“ eine Entdeckung in einer der bekanntesten Goldregionen Nordamerikas voran. Das 516 Hektar große Projektgebiet liegt eingebettet zwischen den Weltklasseminen Turquoise Ridge und Twin Creeks – betrieben vom Branchenriesen Nevada Gold Mines, einer Kooperation von Barrick und Newmont. Die Nähe zu diesen Lagerstätten ist kein Zufall. Geologische Übereinstimmungen, historische Funde und neue geophysikalische Daten sprechen dafür, dass auch das Gelände von Lodestar erhebliches Goldpotenzial besitzt.

Bislang war Gold Run ein weitgehend unerschlossener Schatz. Zwar gab es seit den 1960er-Jahren zahlreiche Untersuchungen durch verschiedene Unternehmen, doch eine systematische Exploration mit modernen Methoden fand nie statt. Genau das ändert Lodestar nun. Mit einem erfahrenen Team aus Geologen und Kapitalmarktexperten, ausreichend finanziellen Mitteln und einem strukturierten Explorationsplan will das Unternehmen in den kommenden Monaten bohren, analysieren – und idealerweise nachweisen, dass sich das Projekt zu einem ernstzunehmenden Kandidaten für eine wirtschaftliche Goldlagerstätte entwickeln kann.

Ein Projekt mit Geschichte, das jetzt Fahrt aufnimmt

Die Ausgangslage für Lodestar ist viel versprechend: Rund 130 historische Bohrlöcher, über 800 Gesteinsproben, geologische Kartierungen und erste Geophysikdaten liefern ein Fundament, auf dem zielgerichtet aufgebaut werden kann. Besonders im Fokus steht das Zielgebiet Robber Knob. Dort wurden in der Vergangenheit Goldgehalte von bis zu 37,8 Gramm pro Tonne erbohrt – ein außergewöhnlich hoher Wert, der nun durch neue Bohrungen tiefer und systematischer untersucht werden soll.

Auch die anderen Zielzonen des Goldprojekts liefern Indizien für Gold- und Silbermineralisierung über mehrere Kilometer hinweg. Lodestar hat bereits mehrere geophysikalische Untersuchungen erfolgreich abgeschlossen und dabei Anomalien festgestellt, die typischerweise mit goldhaltigen Gesteinen assoziiert sind. Die Bohrziele sind also nicht bloß Wunschdenken, sondern folgen klaren Daten und Mustern.