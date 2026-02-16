    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CMG-Frühlingsfest-Gala 2026

    BEIJING, 16. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CMG

    CMG-Frühlingsfest-Gala

    Die Frühlingsfest-Gala, die von der China Media Group (CMG) veranstaltet und ausgestrahlt wird, beginnt am Montag um 20:00 Uhr (Beijinger Zeit).

    Die Frühlingsfest-Gala gilt als eines der größten jährlichen Fernsehereignisse weltweit und begleitet Zuschauer rund um den Globus beim Einläuten des chinesischen Neujahrs.

    https://german.cgtn.com/2026/02/15/ARTI1771155010616654

    CMG-Frühlingsfest-Gala

    Klicken Sie den folgenden Link, um die Live-Übertragung der Gale zu verfolgen.

    https://news.cgtn.com/news/2026-02-13/Live-CGTN-Super-Night-2026-Spring-Festival-celebration-1KJglvNho2Y/p.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904488/image_5052246_32767451.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904489/image_5052246_32767810.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/live-cmg-fruhlingsfest-gala-2026-302688602.html





