DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 34 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Eine positivere Einschätzung des Spezialverpackungsherstellers sei kaum möglich, bis die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Untersuchung beendet habe, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu neuerlichen Problemen. Die Gewinnwarnung für 2026 werde ohnehin eine weitere Korrekturrunde bei den Markterwartungen einläuten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 19,51EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
