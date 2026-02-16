DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UNICREDIT SPA auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 64 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Über die Hügel und weit weg" - so betitelte Analyst Giovanni Razzoli in Anlehnung an ein englisches Volkslied die Kursreaktion auf die Ziele der Italiener bis 2030. Auch die Ausschüttungspolitik sei bereits eingepreist, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,68 % und einem Kurs von 72,63EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Giovanni Razzoli

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



