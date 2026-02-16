    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industrieproduktion sinkt zum Jahresende

    • Industrieproduktion Dez -1,4% MoM als erwartet
    • Jahresvergleich Dez +1,2% weniger als erhofft.
    • Investitionsgüter -1,9%; Gebrauchsgüter leicht
    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Dezember nicht ganz so stark geschrumpft wie befürchtet. Im Vergleich zum Vormonat fiel sie um 1,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet. Dass die Produktion letzten Monat des Jahrs sinkt, ist nicht ungewöhnlich, denn durch die Weihnachtsfeiertage haben viele Menschen frei und mancherorts ruht die Produktion. Im Jahresvergleich zog die Industrieproduktion im Dezember allerdings um 1,2 Prozent an, wenngleich hier war ein etwas höheres Plus erwartet worden war.

    Im November war die Produktion im Monatsvergleich revidiert um 0,3 Prozent gestiegen; zuvor war ein Wert von 0,7 Prozent gemeldet worden.

    Die wichtigen Untergruppen der Industrieproduktion verzeichneten im Dezember überwiegend Rückgänge. Das deutlichste Minus in Höhe von 1,9 Prozent gab es bei den Investitionsgütern. Bei Gebrauchsgütern stieg die Produktion leicht./la/jsl





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
