Nicht Rheinmetall: Dieser Rüstungskonzern fädelt Flugzeugdeal ein!

Der italienische Rüstungskonzern Leonardo hat einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens über die Lieferung von vier C-27J Seeaufklärungsflugzeugen (MPA) unterzeichnet. Laut einer Erklärung von Leonardo werden die Auslieferungen der Flugzeuge an die saudische Marine im Jahr 2029 beginnen. Damit tritt Saudi-Arabien als einundzwanzigster Betreiber der C-27J weltweit in Erscheinung.

Über den Auftragswert wurden keine Informationen veröffentlicht. Schätzungsweise liegt er bei circa 260 bis 480 Millionen Euro. Ende 2025 meldete die US-Tochter, Leonardo DRS, ein Abkommen zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem saudischen Verteidigungsministerium. Die C-27J Seeaufklärungsflugzeuge sind militärische Mehrzweck-Flugzeuge. Die Serienproduktion und Weiterentwicklung des Modells – auch der spezialisierten Varianten wie der MPA-Version (Maritime Patrol) – liegt beim italienischen Rüstungskonzern Leonardo selbst.

Leonardo DRS ist eine US-Tochter/Technologiesparte von Leonardo (circa 71 Prozent Anteil der Muttergesellschaft), die vor allem elektronische Systeme und Verteidigungstechnik liefert, aber nicht der Hauptfertiger des Flugzeugs ist.



Die Aktie von Leonardo ist am Montag (13:35 Uhr MEZ) 3 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 55,20 Euro.

