Japans Wirtschaft wächst deutlich schwächer als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist gegen Jahresende weniger als erwartet gewachsen. In den drei Monaten Oktober bis Dezember legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 0,2 Prozent zu, wie die japanische Regierung am Montag in Tokio nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die japanische Wirtschaft allerdings noch um 2,6 Prozent geschrumpft.

Die zuletzt durch Unterhauswahlen bestätigte Premierministerin Sanae Takaichi hatte zuletzt schon umfangreiche Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft angekündigt. So stellte sie ein Konjunkturpaket in Aussicht und kündigte eine zweijährige Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel an. Dabei hat Japan mit rund 250 Prozent die höchste Schuldenquote weltweit./jsl/la/mis



