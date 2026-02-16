JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes verwies am Montag auf die starke Prognose des neuseeländischen Unternehmens A2 Milk für das zweite Halbjahr 2025 und dessen angehobene Prognose. Dies sei auch positiv für Danone zu werten, schrieb er./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 04:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 72,12EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



