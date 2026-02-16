DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 348 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei etwas besser ausgefallen, die Zahlen für 2025 hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Christophe Menard am Freitag in seiner Reaktion auf den Bericht der Franzosen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 332EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 348

Kursziel alt: 348

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

