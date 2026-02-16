DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten der Jenaer für 2025 seien etwas mau gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Free Cashflow sei allerdings gut ausgefallen und 2026 schwenke man wieder auf den Wachstumsweg ein. /ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 27,30EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

