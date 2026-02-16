BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 2.102EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2310
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 2310
Kursziel alt: 2310
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte