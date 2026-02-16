BARCLAYS stuft Hermes auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2310 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo aktualisierte nach den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2025 am Montag ihre Ergebnisschätzungen für den Luxusgüterhersteller. Sie rechnet weiterhin mit solidem Wachstum./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 06:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 2.102EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 2310

Kursziel alt: 2310

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

