DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Allianz SE auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Hold" belassen. Dies schrieb Kailesh Mistry in dem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Geschäftsbericht der Münchner Ende Februar. Er rechnet für 2025 mit einem operativen Konzerngewinn von 17,5 Milliarden Euro, einem Dividendenvorschlag von 17,65 Euro je Aktie und Aktienrückkäufen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro./ag/ajx
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 372,6EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
