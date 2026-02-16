L'Oreal Aktie überzeugt mit Kursplus - 16.02.2026

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in L'Oreal investiert war, konnte einen Gewinn von +3,84 % verbuchen.

Die L'Oreal Aktie konnte bisher um +3,49 % auf 385,05€ zulegen. Das sind +12,98 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die L'Oreal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 385,05€, mit einem Plus von +3,49 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die L'Oreal Aktie damit um -5,80 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,80 %. Im Jahr 2026 gab es für L'Oreal bisher ein Plus von +1,42 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,30 % geändert.

L'Oreal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat -3,80 % 3 Monate +3,84 % 1 Jahr +8,14 %

Informationen zur L'Oreal Aktie

Es gibt 534 Mio. L'Oreal Aktien. Damit ist das Unternehmen 205,93 Mrd.EUR € wert.

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Montag mit moderaten Kursgewinnen in die neue Woche. In einem insgesamt dünnen Handel blieb die Dynamik am Rosenmontag aber begrenzt. Im Tagesverlauf werden keine Impulse aus den USA kommen, wo ein …

Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal nach den am 12. Februar vorgelegten Zahlen mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Wie bereits das Update für das dritte Quartal im vergangenen Oktober hätten sich die nun vorgelegten Zahlen des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

L'Oreal Aktie jetzt kaufen?

Ob die L'Oreal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur L'Oreal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.