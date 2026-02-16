Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.02.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Silber (-0,06 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,09 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,30 %), Schneider Electric SE (-1,27 %), Carl Zeiss Meditec AG (-2,01 %).
Anzeige
Präsentiert von
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PG3S9Z
|Short
|6,25
|146,70 Tsd.
|DAX Performance
|SX1JVN
|Short
|21,90
|84,51 Tsd.
|Fedex Corporation
|SY7BBL
|Long
|9,04
|82,42 Tsd.
|DAX Performance
|PL7WDF
|Long
|13,11
|57,05 Tsd.
|Allianz SE
|PL7C62
|Short
|7,03
|56,39 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|1,19 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DY5JNB
|275,00 Tsd.
|Schneider Electric SE
|
Classic
|SY9ZCA
|245,84 Tsd.
|Carl Zeiss Meditec AG
|
Classic
|LB5R9X
|241,29 Tsd.
|Palantir Technologies Inc
|
Classic
|PK4SYK
|230,68 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte