UBS stuft DANONE auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl es noch früh im Jahr sei, deuteten die Januardaten darauf hin, dass die branchenweiten Produktrückrufe bei Babymilchpulver keine oder nur leicht positive Auswirkungen auf Danones Geschäftsentwicklung im chinesischen Babymilchpulver-Markt gehabt hätten, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Da der französische Nahrungsmittelhersteller seinen eigenen Rückrufplan erst am 23. Januar veröffentlichen werde und China von diesem Rückruf nicht direkt betroffen sei, wolle er die Februardaten vor endgültigen Schlussfolgerung dennoch abwarten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 72,12EUR auf Tradegate (16. Februar 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Guillaume Delmas
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
